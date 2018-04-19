Травил до смерти: в Киеве разоблачили клофелинщика. Фотофакт

В Киеве поймали 34-летнего уроженца Харьковской области, который усыплял и обворовывал людей, двое из которых умерли от отравления.

"Злоумышленник действовал по такой схеме: сначала недалеко от станций метро и автовокзала "угощал" потенциальных жертв напитками, в который подсыпал клозепин, а после потери сознания грабил пострадавших", - говорится в сообщении полиции.

Во время задержания правоохранители обнаружили у него чужой мобильный телефон и медицинский препарат, который он постоянно носил с собой.

В ходе досудебного расследования работники Голосеевского управления полиции доказали причастность мужчины к трем аналогичным преступлениям, два из них - со смертельным исходом.

Судмедэкспертиза назвала причиной смерти отравление клозепином и этиловым спиртом.

Уголовные производства расследовались по ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве вооруженные преступники напали на школьника.