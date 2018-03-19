Теж любить бутерброди: в Чорнобилі зустріли ще одного ручного лисиця

У мережі показали лисиця з чорнобильської зони відчуження, який любить бутерброди так само, як і знаменитий лисиць Микита.
Фотографії тварини опублікував Дмитро Антонюк на своїй сторінці в Facebook.
Лисиць ручний і не боїться підходити близько до незнайомих людей.
Дмитро уточнив, що знімки зроблені перед ЧАЕС.
Відзначимо, дикі тварини часом вибігають з лісу до туристів і просять їжу.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше на відео потрапив житель чорнобильської зони відчуження.
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