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КияниМедОбоз

Тараканы в лапше: стало известно о судьбе скандального кафе в Киеве

1.3тЧитать материал на украинском

В киевском ТРЦ Dream Town закрыли оскандалившийся лапша-бар Noodle Doodle, в котором в конце сентября обнаружили антисанитарию и насекомых.

Как сообщил Telegram-паблик "Ху**ый Киев", в ТРЦ проводится активная дезинсекция.

Кадр с видео

Кадр с видео

t.me/hueviykiev

"Ура, товарищи, победа. Горячо любимый Noodle Doodle снесли. А в качестве бонуса - дезинфекция всего "живого" в радиусе 500 метров", - написали авторы поста, прикрепив к новости короткое видео с места событий.

Кадр с видео

Кадр с видео

t.me/hueviykiev

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Напомним, в конце сентября в лапша-баре Noodle Doodle на фуд-корте обнаружили полную антисанитарию. Кишащий живыми тараканами поднос для еды увидела клиентка заведения, которая сняла инцидент на видео. Новость моментально разошлась по сети, бар в тут же закрыли.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, крупный ТРЦ Киева угодил в новый скандал из-за антисанитарии. На этот раз на насекомых пожаловались посетители аквапарка.

Место
УкраинаКиев
Объект
новости
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Луговской Николай
Луговской Николай
Да,эта тварь снова возродилась...
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