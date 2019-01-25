Пять украинских городов вошли в рейтинг лучших в мире

В список лучших городов мира по качеству жизни вошли сразу пять украинских.

Соответствующие данные обнародованы на исследовательском сервисе Numbeo, где предоставлена таблица из 226 наименований.

Среди украинских городов лидерство взял Львов, он занял 174 место с показателем в 115,36 баллов. Следом за ним 192 строчку заняла столица государства Киев – 104,51 баллов.

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Далее на 193 позиции разместилась Одесса – 102,76 баллов, Харьков занял 195 место – 101,99 баллов. Также в список лучших городов попал Днепр, получив 201 место – 94,31 балл.

Рейтинг среди других стран возглавила столица Австралии Канберра – 224,30 баллов, на второй строчке оказался голландский Эйндховен – 216,39, а на третьем месте – столица американского штата Северная Каролина – Роли – 216,05.

Данный список составлялся с учетом индекса покупательной способности, безопасности, недвижимости относительно доходов населения, стоимости жизни, загрязнения климата и здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые лучшие города для здорового отдыха, среди которых первое место занял Париж.

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