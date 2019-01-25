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Пять украинских городов вошли в рейтинг лучших в мире

2.1тЧитать материал на украинском

В список лучших городов мира по качеству жизни вошли сразу пять украинских.

Соответствующие данные обнародованы на исследовательском сервисе Numbeo, где предоставлена таблица из 226 наименований.

Среди украинских городов лидерство взял Львов, он занял 174 место с показателем в 115,36 баллов. Следом за ним 192 строчку заняла столица государства Киев – 104,51 баллов.

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Далее на 193 позиции разместилась Одесса – 102,76 баллов, Харьков занял 195 место – 101,99 баллов. Также в список лучших городов попал Днепр, получив 201 место – 94,31 балл.

Пять украинских городов вошли в рейтинг лучших в мире

Рейтинг среди других стран возглавила столица Австралии Канберра – 224,30 баллов, на второй строчке оказался голландский Эйндховен – 216,39, а на третьем месте – столица американского штата Северная Каролина – Роли – 216,05.

Пять украинских городов вошли в рейтинг лучших в мире

Данный список составлялся с учетом индекса покупательной способности, безопасности, недвижимости относительно доходов населения, стоимости жизни, загрязнения климата и здравоохранения.

Пять украинских городов вошли в рейтинг лучших в мире

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые лучшие города для здорового отдыха, среди которых первое место занял Париж.

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Место
Украина
Теги
рейтинггород
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Петров Игорь
Петров Игорь
...шо то опять немытых опустили...хотя нет,в таблице просто не видно,там на первых строчках Волчехуйск и Усть-зажопинск.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Киев - мать городов, Жмеринка - их отец. Ирина Луценко - гражданин, Юрий Луценко - состоит с ней в браке, значит гражданка. Так как однополые браки на Украине не регистрируют. Хрен знает что конечно и по придурковатому, но забавно.
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