Змило дощем: у центрі Києва біля "Укравтодору" провалився асфальт

Дощі, грози і затоплення вулиць в Києві не пройшли безслідно і для асфального покриття. В центрі міста, неподалік від перетину вулиць Жилянської та Антоновича, провалився асфальт на проїжджій частині.

Фото величезної воронки посеред дороги опублікував в Facebook користувач Олексій Олексієв.

У центрі Києва провалився асфальт facebook.com/oleksii.oleksiev, Анастасія Багаліка

"Якраз "Укравтодор" поруч", - зазначає автор публікації.

facebook.com/oleksii.oleksiev, Анастасія Багаліка

facebook.com/oleksii.oleksiev, Анастасія Багаліка

facebook.com/oleksii.oleksiev, Анастасія Багаліка

"Градом побило?", - цікавляться в коментарях користувачі соцмережі.

"Тепер так буде завжди. Неконтрольована забудова на стару інфраструктуру, асфальт і бетон з шифером не вбирають воду", "Асфальт якраз і не змило. Вимило грунт під ним. При таких кількостях води ще й схили можуть поїхати", - зазначають під фото.

В прес-службі патрульної поліції Києва підтвердили, що через пошкодження асфальтного покриття на ділянці від вулиці Антоновича, 50 до вулиці Фізкультури обмежено рух транспорту. Більш детальну інформацію правоохоронці поки не надали, повідомляє РБК-Україна.

"Остання інформація, що надходила до нас - про те, що рух від вулиці Антоновича, 50 до вулиці Фізкультури в зв'язку з пошкодженням асфальтового покриття обмежено. Коли рух буде відновлено - поки невідомо, однак інформація змінюється досить швидко. Але скільки часу рух буде перекрито - я сказати не можу", - заявили в патрульній поліції.

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