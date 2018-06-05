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Синій кит: в Дніпрі з'явився незвичайний мурал. Фотофакт

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У Дніпрі на стіні 16-поверхового будинку з'явився новий мурал із зображенням великого кита-косатки.

Побачити малюнок можна на лівому березі на вулиці Малиновського, пише dnepr24.com.ua.

Мурал знаходиться по сусідству з іншими вуличними картинами на будівлях. На цей момент робота над малюнком знаходиться на фінальній стадії. Величезний кит-вбивця постає перед містянами в реальному розмірі і вистрибує з морських глибин, на радість жителям району.

dnepr24.com.ua

dnepr24.com.ua

dnepr24.com.ua

Як повідомляв CityOboz, в центрі Харкова художники закінчили роботу над унікальним муралом із зображенням Кузьми Скрябіна.

Тема
Dnipro.City
Місце
УкраїнаДніпро
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