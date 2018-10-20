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''Символизирует достаток'': ученые рассказали, что значит тонкая талия

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Британские ученые нашли корреляцию между тонкой талией и личностными характеристиками женщины. Они выяснили, что наиболее здоровые и успешные женщины чаще всего имеют стройную фигуру.

Несмотря на то, что пышные формы вернулись в моду, девушки до сих пор стремятся к тонкой талии. Об этом сообщает Daily Mail.

''Символизирует достаток'': ученые рассказали, что значит тонкая талия
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"Узкая талия символизирует достаток, успех и самоконтроль. Не так просто сохранять подтянутое тело на протяжении всей жизни, а для рожавших женщин - это достижение, достойное восхищения. Для многих - это большие жертвы и тяжелый труд", - говорит профессор психологии здоровья в Университете Суррея Джейн Огден (Jane Ogden).

Кроме того, это можно рассматривать, как знак денег.

"Ирония заключается в том, что бедняки были худыми, потому что они не могли позволить себе есть, а богатые были пухлыми. Теперь, тонкость подсказывает, что у вас есть время и ресурсы для использования личного тренера", - говорит пластический хирург лондонской больницы Уэльбек Майлс Берри.

Как ранее писал OBOZREVATEL, самая известная в мире пара раскрыла секрет идеальных отношений.

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