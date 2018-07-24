Шипят, рычат и пьют молоко: в зоопарке Запорожья появилось милое пополнение

В частном зоопарке Александра Пылышенко в Васильевке Запорожской области родились четверо берберийских львят.

Об этом рассказали работники зоопарка на странице в Twitter.

В частном зоопарке родились львята twitter.com/HomeZoo_

Дорогие друзья, по многочисленным заявкам и просьбам, наша львица Индия стала мамочкой!!!🎁🎁🎁Крошки адаптируются к новым условиям жизни: шипят, рычат и пьют молочко.

Сфотографироваться с ними можно с 1-го августа!!!! Услуга платная: 50 грн с человека, который держит львёнка.💕 pic.twitter.com/MFGYLjE447 — HomeZoo Зоопарк (@HomeZoo_) 22 июля 2018 г.

Пополнение появилось у пары нубийских львов Августа и Индии, которые живут в зоопарке уже семь лет. Малыши сейчас адаптируются к условиям жизни: шипят, рычат и пьют молоко.

А уже с 1-го августа с ними смогут сфотографироваться посетители зоопарка.

Ранее CityOboz рассказывал, что в зоопарке в Харькове родились два щенка корсаков.