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Шипят, рычат и пьют молоко: в зоопарке Запорожья появилось милое пополнение

1.7тЧитать новость на украинском

В частном зоопарке Александра Пылышенко в Васильевке Запорожской области родились четверо берберийских львят.

Об этом рассказали работники зоопарка на странице в Twitter.

В частном зоопарке родились львята

twitter.com/HomeZoo_

Пополнение появилось у пары нубийских львов Августа и Индии, которые живут в зоопарке уже семь лет. Малыши сейчас адаптируются к условиям жизни: шипят, рычат и пьют молоко.

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А уже с 1-го августа с ними смогут сфотографироваться посетители зоопарка.

Ранее CityOboz рассказывал, что в зоопарке в Харькове родились два щенка корсаков.

Тема
Zaporizhzhia.City
Место
УкраинаЗапорожье
Объект
животные
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