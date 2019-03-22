Секретний Київ: топ-3 таємних місць столиці України

Київ як найбільше українське місто завжди приваблює туристів з усієї країни. Кількість місцевих пам'яток важко порахувати, але жителям столиці вони вже не цікаві.

Проте існують і місця, про які мало хто знає. Тут немає натовпів туристів, а деякі з цих локацій просто так і не побачиш. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про незвичайні місця Києва.

Підземне водосховище XIX століття

В кінці 70-х років XIX століття інженер і підприємець Аманд Струве почав прокладку цього водопроводу. Мережа охопила тільки 83 приватні садиби заможних городян, до яких вода потрапляла по трубах безпосередньо у квартири. Для всіх інших був споруджений водозабірний кран.

На сьогодні від перших будівель майже нічого не збереглося: з 3-х водонапірних веж залишилася лише одна (Музей води), а також підземний резервуар.

Де: водосховище розташоване на Володимирському узвозі, біля сходів до пам'ятника Магдебурзькому праву, встановленому на Набережному шосе паралельно набережній Дніпра.

УНІАН

УНІАН

13 поверх

На Троєщині в одному з житлових будинків розташований справжній шматочок казки. На стінах і стелі — скульптури з маленькими деталями, ніші, збільшувальні лінзи, за якими малюнки, дзеркала, напилення, блискітки, камінчики і мушлі.

Де: Київ, вулиця Радунська 26, 13 поверх.

http://kiev.progulka.ua

http://kiev.progulka.ua

Кладовище кранів

Потрапити в це місце буде складно, оскільки тут завжди є охорона. Але, якщо пощастить, вона може впустити вас подивитися на те, як виглядають крани, які більше не потрібні. Місце трохи моторошне, оскільки металеві гіганти за час свого перебування там вже встигли поржавіти.

Де: Кладовище кранів розташоване на вулиці Промисловій на станції метро "Видубичі".

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, український турист-екстремал Антон Страж показав у мережі вражаючі фотографії маловідомої локації під Києвом — прямого перегону між станціями метро "Хрещатик" і "Університет".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!