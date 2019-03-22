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Секретний Київ: топ-3 таємних місць столиці України

1.1тЧитати матеріал російською

Київ як найбільше українське місто завжди приваблює туристів з усієї країни. Кількість місцевих пам'яток важко порахувати, але жителям столиці вони вже не цікаві.

Проте існують і місця, про які мало хто знає. Тут немає натовпів туристів, а деякі з цих локацій просто так і не побачиш. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про незвичайні місця Києва.

Секретний Київ: топ-3 таємних місць столиці України

Підземне водосховище XIX століття

В кінці 70-х років XIX століття інженер і підприємець Аманд Струве почав прокладку цього водопроводу. Мережа охопила тільки 83 приватні садиби заможних городян, до яких вода потрапляла по трубах безпосередньо у квартири. Для всіх інших був споруджений водозабірний кран.

На сьогодні від перших будівель майже нічого не збереглося: з 3-х водонапірних веж залишилася лише одна (Музей води), а також підземний резервуар.

Де: водосховище розташоване на Володимирському узвозі, біля сходів до пам'ятника Магдебурзькому праву, встановленому на Набережному шосе паралельно набережній Дніпра.

Секретний Київ: топ-3 таємних місць столиці України

УНІАН

Секретний Київ: топ-3 таємних місць столиці України

УНІАН

13 поверх

На Троєщині в одному з житлових будинків розташований справжній шматочок казки. На стінах і стелі — скульптури з маленькими деталями, ніші, збільшувальні лінзи, за якими малюнки, дзеркала, напилення, блискітки, камінчики і мушлі.

Де: Київ, вулиця Радунська 26, 13 поверх.

Секретний Київ: топ-3 таємних місць столиці України

http://kiev.progulka.ua

Секретний Київ: топ-3 таємних місць столиці України

http://kiev.progulka.ua

Кладовище кранів

Потрапити в це місце буде складно, оскільки тут завжди є охорона. Але, якщо пощастить, вона може впустити вас подивитися на те, як виглядають крани, які більше не потрібні. Місце трохи моторошне, оскільки металеві гіганти за час свого перебування там вже встигли поржавіти.

Де: Кладовище кранів розташоване на вулиці Промисловій на станції метро "Видубичі".

Секретний Київ: топ-3 таємних місць столиці України

kiev.informator.ua

Секретний Київ: топ-3 таємних місць столиці України

kiev.informator.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, український турист-екстремал Антон Страж показав у мережі вражаючі фотографії маловідомої локації під Києвом — прямого перегону між станціями метро "Хрещатик" і "Університет".

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Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Чмошная колония нацистов, бандеры пытаются похвастаться тем, что в любой деревне, любого цивилизованного государства давно есть))) как к этой колонии тупых нацистов "бандер без смеха можно относиться?!)))
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