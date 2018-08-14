Прикмети на 15 серпня: чого не можна робити

У народі 15 серпня - день Степана-Сінника. Предки вірили, що він - покровитель коней. А ще слідкували за погодою - вважали, що цей день визначає, яким буде весь вересень.

Детальніше про народні прикмети розповідає CityOboz.

Прикмети pixabay.com

У народі вважалося, що Степан - захисник коней, тому до нього зверталися з проханням зберегти тварин, наділити їх силою і витривалістю. 15 серпня коней не використовували для роботи, а, навпаки, добре їх годували, прикрашали, розчісували хвости і гриви. А для того, щоб тварини були здоровими, предки проводили спеціальний обряд - поїли коней водою, в яку перед цим опускали срібну монету.

У цей день в народі святкували закінчення сінокосу, на честь чого влаштовували велике свято. А ще всією сім'єю плели вінок із дванадцяти трав, який з пошаною приносили додому і вішали на покуті під іконами. Вважалося, що він - сильний оберіг, який захищає від осінніх і зимових хвороб.

15 серпня в народі спостерігали і за погодою. Вважалося, що, якщо на Степана сухо - шість тижнів буде сухо, а якщо дощ - буде він шість тижнів. Також у народі вірили, що погода в цей день вказує на те, яким буде вересень.

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