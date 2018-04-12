"Водителям позор!" В Одессе произошел вопиющий инцидент с дедушкой на коляске

В Одессе сразу два водителя троллейбусов отказались помочь пенсионеру с инвалидностью зайти в транспорт. Соответствующие видео появились в паблике "Черный список Одесса" в соцсети Facebook (проскрольте до конца страницы, чтобы посмотреть видео).

Со слов очевидцев, пожилой мужчина на инвалидной коляске попросил водителя проехать чуть дальше, чтобы тот мог зайти через заднюю дверь, однако водитель отказался, аргументировав это тем, что сзади едет такой же троллейбус.

"Мы 20 минут ждали троллейбус. В конце приехали 2 новых. И ни один водитель не вышел, чтоб помочь инвалиду попасть в троллейбус. Водитель 10-ки сказал: "Сзади такой же. Садитесь в него", водитель 9-го троллейбуса показала руками у шеи и тоже не остановилась. Потом приехала старая 7-ка, но она дедушке не подошла. Он решил поехать домой на своих двух", ― рассказали в посте очевидцы.

Директор компании-перевозчика, в которой работают оба водителя, Дмитрий Жеман соообщил, что они понесут ответственность за этот инцидент.

"Указанные сотрудники отстранены от управления, теперь они будут следить за санитарным состоянием территории троллейбусного ДЕПО", ― пообещал директор КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман.

Как сообщал CityOboz ранее, в Одессе произошел взрыв в троллейбусе