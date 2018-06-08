Остров в Азовском море: опубликованы удивительные фото

Известный запорожский фотограф и дайвер Юрий Батаев сделал подборку снимков с острова Бирючий, расположенного в Азовском море.

На фото, которые он опубликовал на странице в Facebook, запечатлены олени, зайцы и различные птицы. В объектив также попало побережье.

Пользователей в соцсети восхитили работы Юрия. "Красиво как!", "Просто клас! Чудесные фото!" - написали они.

Бирючий остров - коса в южной, расширенной части Федотовой косы, расположена в западной части Азовского моря. Вместе с узкой северной частью Федотовой косы Бирючий остров образует Утлюкский лиман, ограждая его с востока.

Как сообщал CityOboz, ранее запорожец устроил фотоохоту на Хортице.