Острів в Азовському морі: опубліковані дивовижні фото

Відомий запорізький фотограф і дайвер Юрій Батаєв зробив добірку знімків з острова Бірючий, розташованого в Азовському морі.

На фото, які він опублікував на сторінці в Facebook, відображені олені, зайці і різні птахи.

Користувачів в соцмережі захопили роботи Юрія. "Красиво як!", "Просто клас! Чудові фото!" - написали вони.

Бирючий острів - коса в південній, розширеній частини Федотової коси, розташована в західній частині Азовського моря. Разом з вузькою північною частиною Федотової коси Бирючий острів утворює Утлюкський лиман, захищаючи його зі сходу.

Як повідомляв CityOboz, раніше запорожець влаштував фотополювання на Хортиці.