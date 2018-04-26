Что творится в Чернобыле: захватывающий репортаж из мертвой зоны

Бывалые туристы часто говорят: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать". Чернобыльской зоне отчуждения посвящены тысячи материалов, аналитических статей и подробных фотоотчетов, однако ни один них не в силах передать то, что открывается взору туриста.

Параллельный мир, вот уже 32 года лишенный детского смеха и шума суетливых будней, раскинул свои пугающие границы всего в 130 км от густонаселенного Киева - в свое время их очертила радиация, колоссальные уровни, превышающие норму в тысячи раз. Спустя три с лишним десятилетия, пусть и с меньшей угрозой для жизни человека, она все так же остается в Зоне хозяйкой.

На улицах городов, опустошенных трагедией и мародерами, все еще опасный фон хранит не только историю, но и человеческие воспоминания, их личные вещи, дома и удивительную энергетику.

Вероятно, та самая возможность окунуться с головой в этот жуткий эпизод истории, увидеть вживую, как природа поглощает безлюдные улицы и многоэтажки ежегодно привлекает десятки тысяч туристов-экстремалов. Рыжий лес, город-призрак Припять, город-музей Чернобыль, ЧАЭС и навечно застывшие рядом с ней объекты сегодня превратились в уникальные экспонаты, за которые взялись организаторы туров в Зону.

В преддверии годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС "Обозреватель" охотно принял предложение организации "ЧЕРНОБЫЛЬ-ТУР" проехаться по самым памятным местам зоны отчуждения и рассказать читателю, как спустя 32 года выглядит эпицентр крупнейшей в истории техногенной катастрофы.

Мифы, факты и самые популярные туристические локации, действительно ли выжженная радиацией местность уже никогда не станет открытой для публичных посещений и как специалисты стремятся сохранить единственный в мире подобный музей. Об этом и многом другом в эксклюзивном репортаже "Обозревателя".

Дорога в Зону

"Выйдите, пожалуйста, на улицу и приготовьте для проверки паспорта", - властный голос где-то в голове автобуса оторвал меня от мобильного. Почти на всем отрезке пути от Киева к КПП "Дитятки" на границе с зоной отчуждения не было связи. Мы едва проскочили Иванков - первый город, принимавший в 86-м переселенцев из Припяти и Чернобыля. Призраком его не назовешь, однако впечатления о безлюдных улицах и пустых полях, будто впитавших в себя драматизм происходящего здесь три десятилетия назад, так и просились на страницу в Facebook.

Это моя первая поездка в Зону, о которой со школьных лет доводилось слышать многое, как факты, так и абсолютно нелепые мифы, что, безусловно, все это время лишь подогревало интерес. Да и чего душой кривить, кто не горел желанием отправиться в Чернобыль после выхода культовой игрушки "Сталкер".

Сразу за светофором КПП "Дитятки" серой лентой тянется дорога в 30-километровую зону, которая сегодня остается закрытой и строго охраняется патрулем. Тяжелый шлагбаум открывается исключительно для гостей со специальными разрешениями, туристов и для полуживых ЛАЗов, аналогичных тем, которые были брошены на эвакуацию жителей Чернобыля и Припяти - на них сюда из разных областей и на разные сроки пребывания добираются сотрудники ЧАЭС и других действующих объектов Зоны.

Уже за КПП рука не столько из-за беспокойства как из интереса потянулась к дозиметру. Вопреки ожиданиям, в 30-километровой зоне оказалось чисто. Что еще более интересно - фон колеблется плюс-минус на том же уровне, что и в центре Киева - 0.12 - 0.15 мкЗв/ч (микрозивертов в час) или же 12 - 15 мкР/ч (микрорентген в час) при норме 0.1 - 0.3 мкЗв/ч (10 - 30 мкР/ч).

Локация: Эстакады отмывания зараженного транспорта и заброшенная мойка техники

Первая остановка ждала нас уже буквально в нескольких километрах от КПП "Дитятки": едва заметный поворот по правой стороне дороги изрядно зарос деревьями и кустами, въезд закрыт бело-зеленым деревянным шлагбаумом. Судя по тому, как лихо дорогу украла плотная желтая трава, на транспорте сюда въезжают теперь крайне редко.

Наш проводник, директор науки и развития "ЧЕРНОБЫЛЬ-ТУР", глава ассоциации чернобыльского туризма и, собственно, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Сергей Мирный повел группу прямой дорогой, которая разделил собой большой участок леса. В такой местности Зона вовсе выглядела опасной: между соснами пробивались яркие лучи солнца, вокруг пели птицы, при этом дышалось совершенно легко, воздух казался свежим и чистым. Когда же сквозь густые заросли стали пробиваться силуэты громадных конструкций, о том как коварна эта иллюзия райского уголка напомнил тонкий сигнал дозиметра.

За стеной сухих растений раскинулась просторная асфальтная площадка с торчащими по периметру ржавыми конструкциями прожекторных вышек. В центре - ряды бетонных эстакад.

Советский Союз активно готовился к ядерной войне, с ухмылкой вспомнил Мирный. Специально на этот случай в стране хранились тонны порошка-деактиватора, предназначенного для очистки радиационного загрязнения зданий и стратегических объектов. Им на этих самых эстакадах усердно отмывали первый пораженный радиацией транспорт.

Цифры дозиметра в этой местности колебались на отметке 40-50 с лишним мкР/ч, что также не считается критичным для внешнего облучения.

Локация: Частично выживший город Чернобыль

В отличие от опустошенного города Припять, в разы уступающий своими масштабами Чернобыль не стал призраком, и сегодня скорее напоминает город-музей, за которым присматривает небольшое количество местного населения.

После аварии на ЧАЭС в городе обосновались ликвидаторы, работники Зоны и местные органы, спустя годы в родные стены вернулись и некоторые жители. Сегодня так называемых самоселов здесь насчитывают чуть менее сотни, вот только прозвище это чернобыльцы считают обидным, ведь они не селились в Богом забытой местности, а вопреки запретам вернулись домой.

В центре Чернобыля буквально кипит жизнь, работают предприятия, действует единственная на этой территории церковь, открыты несколько кафе и хостелов. Очень необычно по соседству с пустующими домами видеть белые бордюры, ухоженные клумбы, свет и шторы в окнах. Эдакий город контрастов.

Судя по названиям улиц и уникальным памятникам советской эпохи, декоммунизация Зоны отчуждения не коснулась. Некоторые дома по-прежнему украшают "красные" лозунги, а в одном из дворов, как смеются местные, прячется последний в Украине памятник Ленину.

Уникальными объектами в городе остаются еврейское кладбище и синагога, остатки кладбища кораблей - свалки брошенной водной техники в местном порту, которая также принимала участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Уровень радиации в городе местами не превышает записанные показатели из Киева, на некоторых участках маршрута и вовсе удивляет существенно низшей отметкой.

Факт или миф: в Зоне категорически запрещено наступать на мох, якобы именно этот вид растений опасен высоким уровнем радиации.

Что ж, здесь можно сказать и "да", и "нет". Все дело в том, что в на территории зоны отчуждения можно наблюдать поистине удивительные проявления радиационного фона: шаг вправо или шаг влево от проложенных маршрутов, и показатели дозиметра тут же могут резко измениться. Также на улицах, площадях есть сильно фонящие пятна, и если вокруг может быть чисто, то у малого заметного куста или дерева на вашем пути дозиметр выдаст показатель, превышающий норму в два, а то и три раза. Необязательно на месте пятна окажется мох. К примеру, обходить доводилось насыпи песка, высокую траву, деревья. Поэтому в Зоне категорически запрещено садиться, ложиться или прислоняться к чему-либо, не разрешается также подбирать какие-либо предметы в качестве сувениров.

Локация: Бетоноперегрузочный узел у Рыжего леса

Поездка "ЧЕРНОБЫЛЬ-ТУР" в преддверии 32 годовщины была также посвящена вопросу сохранения некоторых объектов Зоны и внесения их в список наследия ЮНЕСКО. Ведь, как отмечают организаторы, никто не в силах сохранить заброшенные города, однако вполне возможно обеспечить поддержку наиболее интересным и важным объектам.

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Одним из таких сегодня называют бетоноперегрузочный узел в нескольких километрах от ЧАЭС. Уникальная конструкция довольно мрачного вида сыграла в 86-м одну из наиболее важных ролей.

"Когда стали строить саркофаг, туда ушло огромное количество бетона. Как вы понимаете, вокруг ЧАЭС была самая загрязненная территория, то есть машина, которая туда заехала, она априори была уже заражена, "светилась" вся. Бетон завозили из других частей Зоны, и был построен некий узел, куда заезжали "чистые" бетоновозы и сливали бетон в другие машины, предотвращая распространение радиации", - рассказал директор организации Ярослав Емельяненко.

Замер фона на бетоноперегрузочном узле. Показатель дозиметра - 0.52 мкЗв/ч (52 мкР/ч)

Внушающих размеров эстакада сконструирована таким образом, что позволяла сливать бетон из одной машины в другую без посредственного контакта. На подъезде к узлу уже в салоне автобусов взвыли дозиметры: уровень радиации в этом месте достигает 50-70 мкР/ч, то есть превышает норму вдвое. Особенно грязной является площадка под эстакадой, куда подъезжали грузовики, буквально из-под реактора. У подножья конструкции намертво застыли насыпи бетона.

По правую сторону от эстакады тянется полоса Рыжего леса. В свое время именно эта местность приняла на себя самую большую дозу радиационных выбросов, деревья высохли, порыжели, отчего лес и получил свое прозвище. Сегодня радиационный фон на маршруте у Рыжего леса немногим превышает 50-60 мкР/ч. Большая его часть была ранее уничтожена и зарыта в землю.

Локация: Город Припять

Пять микрорайонов, пять школ и около двух десятков детских садов. Железнодорожный и автовокзалы, речной порт и порядка 50 тыс. жителей со средним возрастом 26 лет. Некогда перспективный и стремительно развивающийся город Припять сегодня остался в истории, на его месте - опустошенные и разграбленные высотки, вовсю разгулявшаяся природа и поодинокие следы поспешно эвакуированного населения.

Глаза разбегаются, буквально все хочется увидеть ближе, однако с недавнего времени в Зоне действует строгое правило: всем посетителям этой местности запрещено входить в здания: большинство из них сегодня в аварийном состоянии, существует риск обвалов и сыплющихся стекол. Не стоит также забывать и о фонящих пятнах, разбросанных порой в самых неожиданных местах.

В Припяти мы провели около часа, также передвигаясь группами по проложенным ранее маршрутам. Застывший город превратился в некую инсталляцию и каждая новая его локация захватывает дух: дом культуры, спорткомплекс, ресторан, отель. Все это погрязло в жутких красках и мертвой тишине.

Замер фона в центре Припяти. Показатель дозиметра - 176 мкР/ч

В парадном 16-этажного дома по улице Героев Сталинграда сущий хаос: мародеры все эти годы не теряли времени зря, распиливая все, что можно наскоро очистить и продать.

В квартирах нет батарей и кранов, редко под толстым слоем пыли встречаются мебель и личные вещи хозяев. В тишине сырых коридоров гуляют сквозняки, порой кажется, что на том или ином этаже, в жилой комнате можно услышать голоса и на долю секунды перенестись во времени.

До Чернобыльской АЭС - рукой подать. Почему столь яркий и полный надежд город стали строить и развивать всего в 10 минутах езды от ряда атомных реакторов - мрачная загадка.

Уцелевший детский сад снесенного села Копачи

Уцелевший детский сад снесенного села Копачи

Уцелевший детский сад снесенного села Копачи

Уцелевший детский сад снесенного села Копачи

Уцелевший детский сад снесенного села Копачи

Уцелевший детский сад снесенного села Копачи

Факт или миф: у атомной станции водятся гигантские сомы.

Нет, рассказы о сомах-гигантах у подножья ЧАЭС вовсе не миф. В бассейнах, некогда созданных для охлаждения реакторов, кишат рыбы, а между ними и правда важничают громадные сомы, достигающие в длину 1,5-2 метра. Вот только мифом являются истории о мутациях - таких размеров жители водоема достигла отнюдь не из-за радиации, а по той простой причине, что ловить ее уже столько лет здесь запрещено, а вот кормить хлебом из местной столовой - вовсе нет.

Локация: ЧАЭС, местная столовая и гигантские сомы

Несмотря на то, что Чернобыльская АЭС уже не вырабатывает энергию, на ее территории сегодня трудятся порядка 3 тыс. человек. В частности, активные работы ведутся под новым укрытием старого саркофага, которое стало самой большой в мире передвижной конструкцией.

Разрушенный четвертый энергоблок укрыли аркой, которая достигает 110 метров в высоту, 165 метров в длину и 257 метров в ширину. Оказавшись в двух шагах от это конструкции, понимаешь, что такое 36 тыс. тонн "Укрытия-2", под которое свободно в полный рост войдет статуя Свободы.

Замер фона у 4-го энергоблока. Показатель дозиметра - 109 мкР/ч

Объехав территорию ЧАЭС, мы остановились возле одной из трех столовых. Если у саркофага дозиметры бьют тревогу, так как местный фон превышает норму в три раза (96 - 112 мкР/ч), то поодаль обстановка куда более благоприятная, внутри столовой - чисто, показатели колеблются на отметке 12-14 мкР/ч.

Несмотря на это, на входе в столовую в обязательном порядке все туристы проходят дозиметрический контроль и отправляются мыть руки.

- Холодная течет? - засмеялся рядом сотрудник станции, тщательно натирающий руки мылом. - Знаете почему? Не потому что бедные. Горячая вода расширяет поры, таким образом пыль с частичками радиации с вашей верхней одежды или не очень старательно вымытых рук имеет куда больше шансов попасть вовнутрь. Так же и в душе, работники станции до сих пор моются сначала холодной водой, а лишь затем уже горячей. Вот такой интересный факт. Жаль, что об этом никто не задумывался в 86-м году.

Стандартный для всех столовых набор блюд и вкус красного борща напомнил школьные обеды. По словам сотрудников, все продукты ежедневно завозятся на ЧАЭС из Киева.

Прихватив по несколько кусков свежего хлеба, мы отправились к бассейнам. В прохладную погоду сомы чаще прячутся на дне, чего не скажешь об их сожителях, которые сбиваются в стаи как только на мосту покажется турист. Однако в этот день нам повезло, полакомиться "кирпичиком" всплыл важный и медлительный житель этих вод. Оказавшись на подобной экскурсии, обязательно запланируйте себе такой 10-минутный релакс.

Локация: Радиолокационная станция "Дуга" в секретном городке "Чернобыль-2"

Еще один объект, ставший последним в программе нашей экскурсии, не имеет прямого отношения к аварии на ЧАЭС, при этом является популярнейшим местом для туристов. Советская загоризонтная радиолокационная станция (ЗГРЛС) "Дуга", расположенная в секретном городке "Чернобыль-2", является сегодня уникальным памятником Холодной войне.

ЗГРЛС приняли на на боевое дежурство ПВО СССР в 1985 году, станция была создана для системы раннего обнаружения межконтинентальных баллистических ракет. Уже в 1986-м система была полностью модернизирована из-за сложностей работы с частотами, однако после аварии на ЧАЭС объект сняли с боевого дежурства.

О геометрических данных ЗГРЛС "Дуга" до сих пор говорят с употреблением слов "около": жутковатая с виду и одновременно столь внушительная конструкция достигает порядка 150 метров высоту и около 500 метров в длину. При таких габаритах железную стену можно разглядеть практически с любого места в Зоне.

Интересен и тот факт, что подобных конструкций на территории СНГ не осталось. Всего в СССР было построено три станции такого типа, одна из них рядом с Николаевом (разрушенная в начале 2000-х), еще одна - в Хабаровском крае (Россия), которая также была демонтирована. Сберечь "Дугу" организаторы чернобыльского туризма также надеются с помощью Международный совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и ЮНЕСКО.

Вокруг радара сосредоточен небольшой бывший военный городок. Поговаривают, под землей сохранился секретный бункер, некий центр связи. На официальных картах эта местность обозначалась как заброшенный пионерский лагерь, потому в самом начале 7-километровой "бетонки", ведущей через лес к локатору, в 80-х для отвода глаз установили яркую автобусную остановку с символами Олимпиады.

Покидая Зону, все туристы в обязательном порядке проходят дозиметрический контроль, один на выезда из 10-километровой зоны (КПП "Лелев"), второй - на границе 30-километровой зоны (КПП "Дитятки"). Дозиметристы тщательно проверяют весь проходящий транспорт.

Будущее чернобыльской зоны отчуждения остается сегодня неизвестным. Одни специалисты утверждают, что вопрос заселения этой территории можно будет рассмотреть лишь через тысячу лет, другие же уверены, что Зона никогда не станет пригодной для жизни.

Города и другие постройки в Зоне продержатся еще с десятилетие или два, после чего под давлением природы и времени непременно рухнут. Стараниями активистов, возможно, уцелеют самые уникальные и памятные объекты, которые и далее будут находиться на закрытой и полной мифов территории.