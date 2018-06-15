МоваЯзык
Реєстрація
КияниМедОбоз

Одеський ресторан потрапив в шорт-лист міжнародного конкурсу

833Читати новину російською

Одеський ресторан 4City потрапив до короткого списку міжнародного конкурсу Restaurant & Bar Design Awards. Його проект став одним з 10 найкращих в категорії "Європейський бар".

Дизайн приміщення створило київське архітектурне бюро Слави Балбек 2B.group. Ця будівля була водолікарнею, її відновили і реконструювали.

"Ми прагнули поставитися до архітектурних цінностей з максимальною повагою і вирішили реставрувати старовинні двері, кам'яні сходи і ліпнину, яку довелося частково відновлювати", - зазначив Балбек, пише The Village.

Також всі меблі були розроблені київськими майстернями. В оформленні закладу 2B.group використовували плитку 80-х років, яку знайшли на занедбаних складах в Харкові.

Переможця конкурсу оголосять 4 жовтня.

Як повідомляв CityOboz, в Києві знесли терасу відомого ресторану.

Тема
Odesa.City
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги