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Новые технологии: в Харькове укладывают асфальт под дождем. Видеофакт

1.1тЧитать новость на украинском

Коммунальщики в Харькове укладывают асфальт под проливным дождем. Несколько катков на улице Наталии Ужвий зафиксировал на видео журналист Вячеслав Душка.

На кадрах видно, что проезжая часть в результате ливня превратилась в сплошную реку. Рассекая воду, по этой реке перемещаются катки, которые выравнивают уложенный асфальт, отмечают в сообществе "Харьковский перелом".

"Новые технологии укладки асфальта", - комментирует видео автор.

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В комментариях под видео один из пользователей отметил, что видел подобные работы в другом районе города.

Ранее CityOboz рассказывал, что зимой очевидцы зафиксировали, как во Львовской области во время ремонтных работ на дороге Дрогобыч-Самбор асфальт укладывали прямо на снег.

Тема
Kharkiv.City
Место
УкраинаХарьков
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После люстраций у власти одни укродебилы
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Пигин Макс
Пигин Макс
Цеевропа!!! Куда нам, Мордору...
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