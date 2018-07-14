Новые технологии: в Харькове укладывают асфальт под дождем. Видеофакт

Коммунальщики в Харькове укладывают асфальт под проливным дождем. Несколько катков на улице Наталии Ужвий зафиксировал на видео журналист Вячеслав Душка.

На кадрах видно, что проезжая часть в результате ливня превратилась в сплошную реку. Рассекая воду, по этой реке перемещаются катки, которые выравнивают уложенный асфальт, отмечают в сообществе "Харьковский перелом".

"Новые технологии укладки асфальта", - комментирует видео автор.

В комментариях под видео один из пользователей отметил, что видел подобные работы в другом районе города.

Ранее CityOboz рассказывал, что зимой очевидцы зафиксировали, как во Львовской области во время ремонтных работ на дороге Дрогобыч-Самбор асфальт укладывали прямо на снег.