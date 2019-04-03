"Не смотрите!" Организатор "голого" конкурса красоты в КПИ ответила хейтерам

Организатор конкурса красоты в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, который шокировал сеть, прокомментировала скандал. Так, по словам 19-летней студентки Лизы, при проведении мероприятия никто не советуется с руководством ВУЗа.

Кроме того, конкурс проводится исключительно для студентов. Об этом она рассказала в комментарии OBOZREVATEL.

"Никогда и никто не советуется с руководством. Это студенческий конкурс, который проводится для студентов. Я пытаюсь объяснять ситуацию. Мне безумно не нравится все, что льется сейчас на участниц. Зачем вводить возрастной ценз? Всегда были участницы меньше 18 лет. На этих конкурсах всегда участвуют девушки с первых курсов. У нас всего две со второго. Потому что потом уже появляется семья, работа, времени на это нет. Когда еще в конкурсах участвовать, как не в 17-18 лет?", — говорит Лиза.

"У студентов отличная реакция. Нас обсуждают только в хорошем смысле. Я создала это мероприятие для студентов. Не понимаю, почему какие-то левые взрослые люди лезут к нам? Если вы зайдете на страницы к подросткам, то у нас у всех на страницах будут какие-то фото в белье, пошлые надписи. Это нормально. Мы студенты, мы так видим, — добавила девушка. — Мне 19 лет и я их ровесница. Не хочу никого развращать, мне это совершенно не интересно. Не понимаю, почему к нам начали лезть левые люди. Если для них это фу и аморально, то не смотрите. Мы вас не приглашаем. Наше шоу только для студентов, вход только по ФИО".

Несмотря на то, что конкурс проводят для студентов, в сети до сих пор продолжаются бурные обсуждения фотосессии студенток.

"Псевдоеротичний безвкусица теперь рассматривает вся Украина. Это при том, что часть девушек на фотографиях — несовершеннолетние. А организатор конкурса щеголяет своим "достижением" и намекает журналистам, что неплохо было бы заплатить за перепечатку фото "девочкам". Интересно, в курсе была администрация вуза об этом креатив? А если так, то почему ничего не сделала, чтобы ему помешать?", — написала депутат Ирина Суслова.

На странице "Киевская Политехника" в Facebook Сусловой ответили, что администрация ВУЗа не может вмешиваться в деятельность органов студенческого самоуправления.

"Когда депутат Украины не знакома с законами Украины — это печально. Например, с п. 8 ст. 40 Закона Украины "О высшем образовании": администрация учреждения высшего образования не имеет права вмешиваться в деятельность органов студенческого самоуправления", — написали в группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, снимки участниц конкурса красоты в КПИ появились в соцсети. На них девушки позировали в белье в пикантных позах с плетьми в руках. Эта фотосессия вызвала резонанс в сети. Пользователи заявили, что ВУЗ не должен допускать подобного.

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