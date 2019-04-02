Студентки объяснили "голую" фотосессию в КПИ к конкурсу красоты

Целью нашумевшего конкурса красоты в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского было показать, что красивые девушки не обязательно должны быть глупыми.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала участница мероприятия Полина Тсутевич, объяснив, кто им занимается, и имеет ли к нему какое-либо отношение руководство учебного заведения.

"Мероприятие проводится по всему ВУЗу. Каждый факультет устраивает свою "Мисс", потом победительница идет на "Королеву". Администрация не принимает участия, так как мероприятие организовывает студенческий совет", – рассказала девушка.

По ее словам, тематика провокационной фотосессии со связываниями связана с сессиями. Девушки представляли физико-математический факультет, который является одним из самых строгих в КПИ.

"Основа тематики – "Добро пожаловать в ад". Наш факультет никогда не выделялся. Девочки довольно скромные и замкнутые в себе. Было несовершеннолетних пару девочек. Когда это все выкладывалось, обсуждалось с ними. Никто насильно не заставлял, говоря: "раздевайтесь, не раздевайтесь". В исходниках есть фотографии, где они завернутые в ткань", – пояснила участница.

По словам девушки, в промо-ролике не было ничего такого, что напоминало бы "порно". Она также рассказала, что фотосессия парней была не такой резонансной, потому что спрос на "Мисс" гораздо больше.

"Чем мы занимаемся в свободное время – это наш личный вопрос. Главной целью было доказать, что если девушка красивая, то она не обязательно глупая. У нас будет интеллектуальный конкурс, где будут сложные задачи. Даже условия не все зрители поймут", – добавила Тсутевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, снимки участниц конкурса красоты в КПИ появились в соцсети. На них девушки позировали в белье в пикантных позах с плетьми в руках. Эта фотосессия вызвала резонанс в сети. Пользователи заявили, что ВУЗ не должен допускать подобного.

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