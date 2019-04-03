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"Не дивіться!" Організатор "голого" конкурсу краси в КПІ відповіла хейтерам

1.4тЧитати матеріал російською

Організатор конкурсу краси в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, який шокував мережу, прокоментувала скандал. Так, за словами 19-річної студентки Лізи, під час проведення заходу ніхто не радиться з керівництвом ВНЗ.

Крім того, конкурс проводиться винятково для студентів. Про це вона розповіла в коментарі OBOZREVATEL.

"Не дивіться!" Організатор "голого" конкурсу краси в КПІ відповіла хейтерам
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"Ніколи і ніхто не радиться з керівництвом. Це студентський конкурс, який проводиться для студентів. Я намагаюся пояснювати ситуацію. Мені шалено не подобається все, що ллється зараз на учасниць. Навіщо вводити віковий ценз? Завжди були учасниці менші 18 років. В цих конкурсах завжди беруть участь дівчата з перших курсів. У нас всього дві з другого. Тому що потім уже з'являється сім'я, робота, часу на це немає. Коли ще в конкурсах брати участь, як не в 17-18 років?", — каже Ліза.

"Не дивіться!" Організатор "голого" конкурсу краси в КПІ відповіла хейтерам

"У студентів відмінна реакція. Нас обговорюють тільки в хорошому сенсі. Я створила цей захід для студентів. Не розумію, чому якісь ліві дорослі люди лізуть до нас? Якщо ви зайдете на сторінки до підлітків, то у нас у всіх на сторінках будуть якісь фото в білизні, вульгарні написи. Це нормально. Ми студенти, ми так бачимо, — додала дівчина. — Мені 19 років і я їхня ровесниця. Не хочу нікого розбещувати, мені це зовсім не цікаво. Не розумію, чому до нас почали лізти ліві люди. Якщо для них це фу і аморально, то не дивіться. Ми вас не запрошували. Наше шоу тільки для студентів, вхід тільки за ПІБ".

Незважаючи на те, що конкурс проводять для студентів, у мережі досі тривають бурхливі обговорення фотосесії студенток.

"Псевдоеротичний несмак тепер розглядає вся Україна. Це при тому, що частина дівчат на світлинах – неповнолітні. А організаторка конкурсу хизується своїм "досягненням" й натякає журналістам, що непогано було б заплатити за передрук фото "дєвочєк". Цікаво, чи в курсі була адміністрація вишу про цей креатив? А якщо так, то чому нічого не зробила, аби йому завадити?", — написала депутат Ірина Суслова.

На сторінці "Київська Політехніка" у Facebook Сусловій відповіли, що адміністрація ВНЗ не може втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

"Коли депутат України не знайома із законами України — це сумно. Наприклад, із п. 8 ст. 40 Закону України "Про вищу освіту": адміністрація закладу вищої освіти не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування", — написали в спільноті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знімки учасниць конкурсу краси в КПІ з'явилися в соцмережі. На них дівчата позували в білизні в пікантних позах з батогами в руках. Ця фотосесія викликала резонанс у мережі. Користувачі заявили, що ВНЗ не повинен допускати подібного.

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