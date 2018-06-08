На українському курорті виявили радіоактивний пісок

На пляжі селища Піщаний (передмістя Маріуполя, Донецька область) виявили радіоактивний пісок.

Як повідомили "0629" в лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів, при нормі 0,26 мкЗв/год тут потужність дози гамма-випромінювання на поверхні піску складає від 0,44 до 2,33 мкЗв/год.

"Площа ділянки, де виявлені торійвмісні піски, - від 2300 до 2500 кв. м. На інших ділянках міських пляжів рівень гамма-випромінювання становить 0,13 мкЗв/год", - йдеться в повідомленні.

Лабораторний центр запропонував міській раді провести боронування або засипати забруднену ділянку чистим піском.

"Це природне явище, і воно залежить як від штормової погоди, так і від напрямку вітру. Цим пояснюється те, що в різні роки ділянки з "чорними" пісками виявляються на береговій лінії уздовж вулиці Велика Морська", - відзначили в лабораторії.

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