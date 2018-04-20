Львов приглашает любителей джаза на Leopolis Jazz Fest 

С 27 июня по 1 июля во Львове состоится VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, на котором выступят более 170 музыкантов из 16 стран мира.

Сенсацией феста станет выступление человека, который олицетворяет историю и эволюцию джаза, известный джазовый новатор - Ахмад Джамал.

Leopolis Jazz Fest также представит слушателям выступление новой звезды, певца, композитора, аранжировщика и мультиинструменталиста, подопечного известного продюсера Куинси Джонса - Джейкоба Кольер.

Еще одним исполнителем из Италии и хедлайнером фестиваля станет виртуозный пианист, композитор, певец и телеведущий Стефано Боллани. На Leopolis Jazz Fest он выступит с квинтетом QUE BOM.

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Специальный гость фестиваля - один из самых известных музыкантов, американский джазовый мультиинструменталист, композитор, продюсер, аранжировщик, двукратный обладатель "Грэмми" - Маркус Миллер. Главный его инструмент - бас-гитара, а техника исполнения изучается и копируется множеством музыкантов.

Исполнительный директор Leopolis Jazz Fest Наталья Горбачевская отметила, что традиционно ко Дню Конституции пройдет концерт, который немного выйдет за рамки джаза.

"Мы можем себе позволить не придерживаться строгого джазового протокола и в четверг на площади Рынок будет концерт от ONUKA. Это возможность привлечь молодежь, людей, которые, возможно, не знакомы с джазовым фестивалем, а благодаря другому формата музыки, они все-таки придут", - отметила она.

Как сообщал CityOboz, во Львове презентовали фильм о политзаключенном.