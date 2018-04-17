Украинский фильм покажут на Каннском фестивале 

На Каннском кинофестивале, который пройдет с 8 по 19 мая, покажут украинский полнометражный фильм "Женщина на войне".

Как сообщается на сайте Госкино, лента режиссера Бенедикта Ерлинґссона создана в копродукции Франции, Исландии и Украины.

Премьера фильма состоится в рамках конкурсной программы Semaine de la Critique ("Неделя критики").

"Женщина на войне" рассказывает историю 50-летней женщины Халлы, которая усыновляет девочку из Украины. Ребенок осиротел после начала войны в Донбассе.

Съемки длились 8 недель на разных локациях в Исландии и Украины. Продюсером фильма стал Сергей Лавренюк.

Как сообщал CityOboz, украинский фильм победил на международном фестивале.