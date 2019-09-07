Кличко считает, что дуализм власти может заблокировать развитие Киева

Дуализм власти в столице может заблокировать развитие города.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает сайт мэра столицы.

"В "Законе о столице", в толковании Конституционного Суда четко прописано, что избранный киевлянами мэр должен быть назначен председателем КГГА. Чтобы мэр мог воплотить ту программу, те преобразования, которые он обещал на выборах. У меня конфликта с господином Богдан нет. Я не держусь за должности или кресла. Я выступаю за то, чтобы перед киевлянами отвечал тот человек, которого они выбрали. А не тот, кого назначили сверху, и кто не несет ответственности перед обществом", – подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко предоставлено пресс-службой мэра

Мэр отметил, что сегодня киевлян пытаются лишить права избирать власть в своем городе. И это противоречит всем принципам самоуправления и децентрализации.

"Я ответственен перед обществом. Я поставил на это свою репутацию. И если партии власти не нравится мэр Киева – то есть один законный выход. Тогда кандидат от этой партии, дождавшись выборов, может выйти к людям, предложить им свою программу. И если он победит – пусть будет мэром. Но это должны решить киевляне!", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, освободить его могут только киевляне.

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