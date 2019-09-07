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Кличко вважає, що дуалізм влади може заблокувати розвиток Києва

1.4т Читати матеріал російською

Дуалізм влади в столиці може заблокувати розвиток міста.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає сайт мера столиці.

"У "Законі про столицю", в тлумаченні Конституційного Суду чітко прописано, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА. Аби мер міг втілити ту програму, ті перетворення, що він обіцяв під час виборів. У мене конфлікту з паном Богданом немає. Я не тримаюсь за посади чи крісла. Я виступаю за те, аби перед киянами відповідала та людина, яку вони обрали. А не той, кого призначили згори, і хто не несе відповідальності перед громадою", – наголосив Кличко.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

надано прес-службою мера

Мер зауважив, що сьогодні киян намагаються позбавити права обирати владу в своєму місті. І це суперечить усім принципам самоврядування і децентралізації.

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"Я відповідальний перед громадою. Я поставив на це свою репутацію. І якщо партії влади не подобається мер Києва – то є один законний вихід. Тоді кандидат від цієї партії, дочекавшись виборів, може вийти до людей, запропонувати їм свою програму. І якщо він переможе – нехай буде мером. Але це повинні вирішити кияни!", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб у столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

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Особи
Віталій Кличко Андрій Богдан
Місце
Україна Київ
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