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Киев вдвое улучшил позицию в рейтинге стартап-городов мира

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Киев занял 34-е место среди более 1000 городов мира, как один из самых больших стартап-городов.

Так, рейтинг был опубликован сервисом StartupBlink. Среди украинских городов в списке также есть Одесса (235-е место), Львов (299-е место), Харьков (435-е место) и Днепр (561-е место).

Отмечается, что в столице насчитали 321 стартап. В предыдущем рейтинге Киев занимал 63-е место и поднялся сразу на 29 позиций. Также в глобальном рейтинге стартап-экосистем Украина поднялась на четыре позиции и заняла 31-е место.

Киев

Киев

Фото: rusvesna.su

Киев вдвое улучшил позицию в рейтинге стартап-городов мира

Фото: StartupBlink

Киев вдвое улучшил позицию в рейтинге стартап-городов мира

Фото: StartupBlink

Новости
Украина попала в рейтинг самых влиятельных стран

Согласно рейтингу, среди городов первые три места по-прежнему удерживают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Среди стран — США, Великобритания и Канада. Позиция страны в рейтинге зависит от количества проектов, их качества и бизнес-среды стартап-экосистемы.

Киев вдвое улучшил позицию в рейтинге стартап-городов мира

Фото: StartupBlink

Киев вдвое улучшил позицию в рейтинге стартап-городов мира

Фото: StartupBlink

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Львов был признан самым комфортным украинским городом. Он опередил даже Киев и Одессу. Такие данные были обнародованы международным исследовательским порталом Numbeo.

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Место
УкраинаКиев
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