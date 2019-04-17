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Київ вдвічі поліпшив позицію в рейтингу стартап-міст світу

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Київ зайняв 34-те місце серед понад 1000 міст світу, як одне із найбільших стартап-міст.

Так, рейтинг був опублікований сервісом StartupBlink. Серед українських міст у списку також є Одеса (235-те місце), Львів (299-те місце), Харків (435-те місце) і Дніпро (561-те місце).

Зазначається, що в столиці нарахували 321 стартап. У попередньому рейтингу Київ займав 63-те місце і піднявся одразу на 29 позицій. Також у глобальному рейтингу стартап-екосистем Україна піднялася на чотири позиції і зайняла 31-ше місце.

Київ

Київ

Фото: rusvesna.su

Київ вдвічі поліпшив позицію в рейтингу стартап-міст світу

Фото: StartupBlink

Київ вдвічі поліпшив позицію в рейтингу стартап-міст світу

Фото: StartupBlink

Новини
Україна потрапила в рейтинг найвпливовіших країн

Згідно з рейтингом, серед міст перші три місця досі утримують Сан-Франциско, Нью-Йорк і Лондон. Серед країн — США, Великобританія і Канада. Позиція країни в рейтингу залежить від кількості проектів, їхньої якості та бізнес-середовища стартап-екосистеми.

Київ вдвічі поліпшив позицію в рейтингу стартап-міст світу

Фото: StartupBlink

Київ вдвічі поліпшив позицію в рейтингу стартап-міст світу

Фото: StartupBlink

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Львів був визнаний найкомфортнішим українським містом. Він випередив навіть Київ і Одессу. Такі дані були оприлюднені міжнародним дослідницьким порталом Numbeo.

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Місце
УкраїнаКиїв
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