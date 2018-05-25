Відома група засвітилася на святі в українській школі

Популярна українська група Pianoбой виступила в школі на останньому дзвонику.

Як повідомила PR-менеджер музикантів Ольга Шурова в Facebook, подарунок на випускний отримала школа №4 міста Стрий.

"Справжній подарунок школярам!" - прокоментував фронтмен Дмитро Шуров.

Перед цим група провела конкурс серед українських шкіл під відео на пісню "Все, що тебе не вбиває". Переможцем мала стати та школа, яка набрала найбільшу кількість коментарів від унікальних користувачів.

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"Перемогла школа Стрия! Звичайно, в лотереї завжди знайдуться незадоволені, хоча ми дуже ретельно рахували, і перемога абсолютна безперечна. Вітаємо школу №4! Напевно, ви хотіли цього більше інших і змогли об'єднати все місто в своєму бажанні", - розповіла Ольга.

Як повідомляв CityOboz, Pianoбой заспівав на даху під акомпанемент юної піаністки із Запоріжжя.