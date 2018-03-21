Харьковчане пробегут полумарафон 

В Харькове 25 марта состоится полумарафон Kharkiv Half Marathon-2018.

Как говорится на странице мероприятия в Facebook, в соревнованиях могут принять участие новички и профессиональные спортсмены.

Они пробегут одну из двух дистанций – 21,097 км и 5 км.

Трасса пройдет по велодорожке вдоль Белгородского шоссе, старт и финиш – лыжная база Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды в лесопарке.

Для участия в полумарафоне уже зарегистрировалось более 300 участников, а на дистанцию 5 км – более 60 участников.

Так спортсмены смогут оценить свою физическую подготовку перед Харьковским международным марафоном, который состоится 29 апреля.