Харьковчане пробегут полумарафон 

В Харькове 25 марта состоится полумарафон Kharkiv Half Marathon-2018.
Как говорится на странице мероприятия в Facebook, в соревнованиях могут принять участие новички и профессиональные спортсмены.
Они пробегут одну из двух дистанций – 21,097 км и 5 км.
Трасса пройдет по велодорожке вдоль Белгородского шоссе, старт и финиш – лыжная база Харьковского национального педагогического университета им. Сковороды в лесопарке.
Для участия в полумарафоне уже зарегистрировалось более 300 участников, а на дистанцию 5 км – более 60 участников.
Так спортсмены смогут оценить свою физическую подготовку перед Харьковским международным марафоном, который состоится 29 апреля.
Читайте все новости по теме "Kyiv.City" на Обозревателе.