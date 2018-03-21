Харків'яни пробіжать напівмарафон

У Харкові 25 березня відбудеться напівмарафон Kharkiv Half Marathon-2018.
Як йдеться на сторінці заходу в Facebook, в змаганнях можуть взяти участь новачки і професійні спортсмени.
Вони пробіжать одну з двох дистанцій - 21,097 км та 5 км.
Траса пройде по велодоріжці уздовж Білгородського шосе, старт і фініш - лижна база Харківського національного педагогічного університету ім. Сковороди в лісопарку.
Для участі в напівмарафоні вже зареєструвалося понад 300 учасників, а на дистанцію 5 км - більше 60 учасників.
Так спортсмени зможуть оцінити свою фізичну підготовку перед Харківським міжнародним марафоном, який відбудеться 29 квітня.
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