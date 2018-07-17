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Город в Украине затопило мощным ливнем: видео

1.6тЧитать новость на украинском

Гроза в Хмельницком не прошла бесследно. Сильный дождь подтопил многие улицы города.

На видео, которое обнародовал в Youtube пользователь Василий Каминский видно, что в некоторых местах проезжая часть полностью скрылась под водой.

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В частности, подтопленными оказались улицы Заречанская, Свободы, Шевченка, Вайсера, Подольская и другие.

Как сообщал CityOboz, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон Халина, который спровоцирует дожди и грозы почти во всех областях.

Место
УкраинаХмельницкий
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