Город в Украине затопило мощным ливнем: видео

Гроза в Хмельницком не прошла бесследно. Сильный дождь подтопил многие улицы города.

На видео, которое обнародовал в Youtube пользователь Василий Каминский видно, что в некоторых местах проезжая часть полностью скрылась под водой.

В частности, подтопленными оказались улицы Заречанская, Свободы, Шевченка, Вайсера, Подольская и другие.

Как сообщал CityOboz, по прогнозам синоптиков в ближайшие дни погоду в Украине будет определять циклон Халина, который спровоцирует дожди и грозы почти во всех областях.