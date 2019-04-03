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"Це неможливо": українець з інвалідністю розповів у мережі про проблему в Одесі

1.1тЧитати матеріал російською

Українець Анатолій Руденко розповів про те, як не зміг потрапити до Одеської філармонії через те, що будівля не пристосована для людей з інвалідністю. Так, за його словами, він неодноразово намагався зв'язатися з представниками філармонії, але ті його ігнорували.

Пізніше йому сказали, що потрапити до будівлі неможливо через те, що там немає пандуса. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Це неможливо": українець з інвалідністю розповів у мережі про проблему в Одесі

Facebook: Анатолій Руденко

Далі, він спробував вирішити проблему, звертаючись до різних інстанцій і в результаті йому відповіли, що потрапити до будівлі неможливо, оскільки коляску ніхто не зможе підняти сходами.

"Мені сказали, що це неможливо, оскільки у філармонії працюють літні люди і ніхто не зможе підняти коляску сходами. Але ще від самого початку мені сказали, що це пам'ятник архітектури і тут не дозволено робити пандуси. Але у мене питання: як тоді у Франції або Іспанії люди у візках можуть зайти і подивитися, що вони хочуть. Мені здається, це просто недбалість. Так легше. Легше не бачити людей з інвалідністю", — сказав Руденко.

Він додав, що звернувся до Міністерства культури України, але відповіді поки не надійшло.

"Я вже не потрапив на цей концерт. І може більше ніколи в житті не потраплю до філармонії, хоча я там і не був. Я хочу, що люди, такі, як я, не стикалися з такими проблемами, як я. Я хочу, щоб щось вирішилося", — підсумував чоловік.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 18-річна учасниця вокального шоу "Голос країни" Магдалена Паскар розчулився суддів проекту своїм співом. Дівчина, незважаючи на те, що є інвалідом і не може самостійно ходити, вирішила боротися на проекті на загальних умовах.

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