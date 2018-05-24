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Бесплатный Wi-Fi в центре Киева: названы места

1.3тЧитать новость на украинском

В центральной части Киева появился бесплатный доступ к интернету.

"В рамках подготовки к финалу Лиги Чемпионов УЕФА команда Kyiv Smart City организовала бесплатный Wi-Fi, который работает на туристических локациях", - говорится на странице Подольской РГА в Facebook.

В частности, подключиться к интернету можно на следующих локациях:

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  • парк имени Тараса Шевченко

  • станция метро "Золотые ворота"

  • станция метро "Дворец спорта"

  • станция метро "Майдан Незалежности"

  • станция метро "Дворец "Украина"

  • площади Михайловская, Софийская, Контрактовая, Почтовая

  • площадь возле НСК "Олимпийский" и у фуникулера.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики отказались ехать в Киев на финал Лиги чемпионов.

Тема
Kyiv.City
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