Бесплатный Wi-Fi в центре Киева: названы места

В центральной части Киева появился бесплатный доступ к интернету.
"В рамках подготовки к финалу Лиги Чемпионов УЕФА команда Kyiv Smart City организовала бесплатный Wi-Fi, который работает на туристических локациях", - говорится на странице Подольской РГА в Facebook.
В частности, подключиться к интернету можно на следующих локациях:
парк имени Тараса Шевченко
станция метро "Золотые ворота"
станция метро "Дворец спорта"
станция метро "Майдан Незалежности"
станция метро "Дворец "Украина"
площади Михайловская, Софийская, Контрактовая, Почтовая
площадь возле НСК "Олимпийский" и у фуникулера.
Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики отказались ехать в Киев на финал Лиги чемпионов.