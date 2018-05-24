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Безкоштовний Wi-Fi в центрі Києва: названі місця

1.3тЧитати новину російською

У центральній частині Києва з'явився безкоштовний доступ до інтернету.

"У рамках підготовки до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА команда Kyiv Smart City організувала безкоштовний Wi-Fi, який працює на туристичних локаціях", - йдеться на сторінці Подільської РДА в Facebook.

Зокрема, підключитися до інтернету можна на наступних локаціях:

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  • парк імені Тараса Шевченка

  • станція метро "Золоті ворота"

  • станція метро "Палац спорту"

  • станція метро "Майдан Незалежності"

  • станція метро "Палац "Україна "

  • площі Михайлівська, Софійська, Контрактова, Поштова

  • площа біля НСК "Олімпійський" і у фунікулера.

Як повідомляв OBOZREVATEL , вболівальники відмовилися їхати до Києва на фінал Ліги чемпіонів.

Тема
Kyiv.City
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