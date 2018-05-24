Безкоштовний Wi-Fi в центрі Києва: названі місця

У центральній частині Києва з'явився безкоштовний доступ до інтернету.

"У рамках підготовки до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА команда Kyiv Smart City організувала безкоштовний Wi-Fi, який працює на туристичних локаціях", - йдеться на сторінці Подільської РДА в Facebook.

Зокрема, підключитися до інтернету можна на наступних локаціях:

парк імені Тараса Шевченка

станція метро "Золоті ворота"

станція метро "Палац спорту"

станція метро "Майдан Незалежності"

станція метро "Палац "Україна "

площі Михайлівська, Софійська, Контрактова, Поштова

площа біля НСК "Олімпійський" і у фунікулера.

Як повідомляв OBOZREVATEL , вболівальники відмовилися їхати до Києва на фінал Ліги чемпіонів.