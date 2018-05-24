Безкоштовний Wi-Fi в центрі Києва: названі місця

У центральній частині Києва з'явився безкоштовний доступ до інтернету.
"У рамках підготовки до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА команда Kyiv Smart City організувала безкоштовний Wi-Fi, який працює на туристичних локаціях", - йдеться на сторінці Подільської РДА в Facebook.
Зокрема, підключитися до інтернету можна на наступних локаціях:
парк імені Тараса Шевченка
станція метро "Золоті ворота"
станція метро "Палац спорту"
станція метро "Майдан Незалежності"
станція метро "Палац "Україна "
площі Михайлівська, Софійська, Контрактова, Поштова
площа біля НСК "Олімпійський" і у фунікулера.
Як повідомляв OBOZREVATEL , вболівальники відмовилися їхати до Києва на фінал Ліги чемпіонів.