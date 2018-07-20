Анекдоты дня: лучшие приколы за 20 июля

Для большинства из нас трудовые будни подходят к концу. Но, как бы там ни обстояли дела, мы с уверенностью можем сказать, что это лучшая пятница на этой неделе!
А для того, чтобы день и дальше проходил хорошо, CityOboz выбрал самые смешные шутки и анекдоты за 20 июля.
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У всех начальников есть любимое выражение: "Незаменимых людей нет!". Но как подходит время отпуска, то все — ты единственный и неповторимый.
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Занимательная статистика: мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы, уже давно разведены.
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— Дорогой, ты ведь и вправду считаешь, что меня тебе сам Бог послал?
— Да, дорогая, вот только не понимаю, за какие грехи.
***
— Представьте, что вы проснулись в теле человека, которого ненавидите!
— Да я каждый понедельник так просыпаюсь.
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Надолго затянувшаяся черная полоса в жизни говорит только об одном — такого количества будущего счастья я, наверное, не переживу!
Анекдоты с сайта anekdotov.net.
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