Анекдоты дня: лучшие приколы за 20 июля

Для большинства из нас трудовые будни подходят к концу. Но, как бы там ни обстояли дела, мы с уверенностью можем сказать, что это лучшая пятница на этой неделе!

А для того, чтобы день и дальше проходил хорошо, CityOboz выбрал самые смешные шутки и анекдоты за 20 июля.

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***

У всех начальников есть любимое выражение: "Незаменимых людей нет!". Но как подходит время отпуска, то все — ты единственный и неповторимый.

***

Занимательная статистика: мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы, уже давно разведены.

***

— Дорогой, ты ведь и вправду считаешь, что меня тебе сам Бог послал?

— Да, дорогая, вот только не понимаю, за какие грехи.

***

— Представьте, что вы проснулись в теле человека, которого ненавидите!

— Да я каждый понедельник так просыпаюсь.

***

Надолго затянувшаяся черная полоса в жизни говорит только об одном — такого количества будущего счастья я, наверное, не переживу!

Анекдоты с сайта anekdotov.net.

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