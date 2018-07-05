6 июля 2018: какой сегодня праздник

6 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.
Именины 6 июля
Именины в этот день празднуют Александр, Алексий, Артемий, Герман, Иосиф и Петр.
Всемирный день поцелуя
Этот приятный праздник придумали в Великобритании - там же и празднуют активнее всего. 6 июля во многих городах проходят флешмобы и конкурсы, в которых принимают участие влюбленные и просто любители поцелуев.
Кстати, первый поцелуй с экрана зрители увидели в 1896 году, в коротком ролике Томаса Эдисона под названием "Поцелуй".
День рождения Далай-ламы XIV
Его Святейшество буддисты почитают как земное воплощение Будды Сострадания. День рождения Далай-ламы XIV отмечают не только буддисты Тибета, но и все люди мира, признающие его своим духовным лидером. 6 июля в храмах читают молитвы о долголетии Далай-ламы и обращаются к нему с добрыми пожеланиями.
Далай-лама XIV и Борис Гребенщиков
sputniknewslv.com
День лета и поэзии в Финляндии
6 июля в Финляндии отмечают День Эйно Лейно, знаменитого поэта-лирика (1878-1926). Финны так почитают Лейно, что превратили его день рождения в официальный праздник с поэтичным названием - День Лета и Поэзии.
Также 6 июля:
1415 - сожгли на костре знаменитого лидера чешских протестантов Яна Гнуса.
1483 - был коронован монарх Ричард III Английский.
1535 - по обвинению к государственной измене казнили Томаса Мора, лорд-канцлера и английского гуманиста. Позже он был причислен к лику святых.
1785 - доллар стал национальной валютой в США.
1957 - познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни. С этого дня мир узнал The Beatles.
1958 - в Киеве прошло торжественное открытие Национального экспоцентра Украины (ВДНХ).
ВДНХ, 1958 год
1994 - на экраны вышла полнометражная драма Роберта Земекиса "Форрест Гамп". Фильм убил всех зайцев сразу: завоевал первое место по кассовым сборам, получил шесть "Оскаров" и стал культовым. "Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся" (с)
6 июля родились
В 1887 году - Марк Шагал, белорусский и французский художник-авангардист еврейского происхождения.
Марк Шагал
24smi.org
В 1946 году - актеры Сильвестр Сталлоне и Джо Китон, а также президент США Джордж Буш
В 1975 году - культовый американский рэпер 50 Cent (Куртис Джеймс Джексон).
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