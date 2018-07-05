6 июля 2018: какой сегодня праздник

6 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины 6 июля

Именины в этот день празднуют Александр, Алексий, Артемий, Герман, Иосиф и Петр.

Всемирный день поцелуя

Этот приятный праздник придумали в Великобритании - там же и празднуют активнее всего. 6 июля во многих городах проходят флешмобы и конкурсы, в которых принимают участие влюбленные и просто любители поцелуев.

Кстати, первый поцелуй с экрана зрители увидели в 1896 году, в коротком ролике Томаса Эдисона под названием "Поцелуй".

День рождения Далай-ламы XIV

Его Святейшество буддисты почитают как земное воплощение Будды Сострадания. День рождения Далай-ламы XIV отмечают не только буддисты Тибета, но и все люди мира, признающие его своим духовным лидером. 6 июля в храмах читают молитвы о долголетии Далай-ламы и обращаются к нему с добрыми пожеланиями.

Далай-лама XIV и Борис Гребенщиков sputniknewslv.com

День лета и поэзии в Финляндии

6 июля в Финляндии отмечают День Эйно Лейно, знаменитого поэта-лирика (1878-1926). Финны так почитают Лейно, что превратили его день рождения в официальный праздник с поэтичным названием - День Лета и Поэзии.

Также 6 июля:

1415 - сожгли на костре знаменитого лидера чешских протестантов Яна Гнуса.

1483 - был коронован монарх Ричард III Английский.

1535 - по обвинению к государственной измене казнили Томаса Мора, лорд-канцлера и английского гуманиста. Позже он был причислен к лику святых.

1785 - доллар стал национальной валютой в США.

1957 - познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни. С этого дня мир узнал The Beatles.

1958 - в Киеве прошло торжественное открытие Национального экспоцентра Украины (ВДНХ).

ВДНХ, 1958 год

1994 - на экраны вышла полнометражная драма Роберта Земекиса "Форрест Гамп". Фильм убил всех зайцев сразу: завоевал первое место по кассовым сборам, получил шесть "Оскаров" и стал культовым. "Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся" (с)

6 июля родились

В 1887 году - Марк Шагал, белорусский и французский художник-авангардист еврейского происхождения.

Марк Шагал 24smi.org

В 1946 году - актеры Сильвестр Сталлоне и Джо Китон, а также президент США Джордж Буш

В 1975 году - культовый американский рэпер 50 Cent (Куртис Джеймс Джексон).

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