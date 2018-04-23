Абсолют кофе мало используется в ароматерапии, а зря! Согласно недавним исследованиям ученых, только лишь запах оказывает на организм такой же эффект, как и чашечка этого напитка. Тут вам целый букет пользы: и хорошее настроение, и бодрость, и антиоксидантная активность, и можно не бояться повышения кислотности в желудке или скачка давления…

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Но это еще не все! Кофе снижает аппетит. Его ароматические компоненты легко проникают в кровь, преодолевают гематоэнцефалический барьер и воздействуют на центры голода мозга точно так же, как наши и родные гормоны, заявляя: все, стоп, организму хватает всех питательных веществ. Правда, голод проще предупредить, чем выключить. Потому озаботиться кофейным ароматом вокруг себя лучше заранее. Лично я просто кладу в машину бумажный пакетик свежемолотых зерен. А можно еще держать на своем рабочем столе чашечку горячего напитка (и, повторюсь, не обязательно его пить)!

К сожалению, натуральный абсолют кофе очень сложно купить. Связано это не с редкостью или дороговизной, а с частыми подделками и безграмотностью поставщиков. Из-за ярковыраженного аромата и способа производства к эфирным маслам относят жирное кофейное масло, обладающее кучей полезных косметических эффектов, но не растворимое в спирте, а значит – трудно применимое в парфюмерии. А еще абсолютом кофе называют всевозможные его экстракты с сомнительным сопутствующим составом…

В парфюмерии нота кофе считается мужской, с чем лично я категорически не согласна. Взять, к примеру, мой обожаемый Black Opium от Yves Saint Laurent, где кофе шикарно оттенен нероли и жасмином. Или Givenchy Very Irresistible, где кофе сочетается с пачули и розой... Да и дом Chanel не раз применял этот аромат в своих женских парфюмах, дополняя его гваяковым деревом, кедром, аиром, специями…

Еще хочу дать совет ароматическим гурманам. В следующий раз, посещая Средиземноморье, выйдите с чашечкой кофе в цветущий апельсиновый сад… А если рядом окажется благоухающее пудрой и медом цветущее оливковое дерево – это сочетание вы не забудете никогда!

Я не зря подняла такую тему утром понедельника… Заботы, пробки на дорогах, полная рабочая неделя впереди – отвлекитесь на минутку: заварите себе чашечку кофе и поговорите со мной о прекрасном.