Вийшов перший трейлер фільму з Леді Гагою і Бредлі Купером

Кінокомпанія Warner Brothers представила перший трейлер фільму "Народження зірки". Драма є режисерським дебютом Бредлі Купера.

Головні ролі в картині виконали сам Купер, Леді Гага і Сем Елліотт.

Стрічка розповідає історію кантрі-музиканта Джексона Мейна і талановитої співачки Еллі. Купер грає роль Джексона, чия популярність поступово згасає. Одного разу він знайомиться з талановитою Еллі (Леді Гага).

Молоді люди закохуються, і Джек допомагає дівчині домогтися успіху. Але коли кар'єра Еллі затьмарює його власну, Джексону стає все важче прийняти той факт, що часи його слави пройшли.

В український прокат фільм вийде 11 жовтня 2018 року.

Як повідомляв CityOboz, український фільм переміг на міжнародному фестивалі.