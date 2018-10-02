Концовку выбираете сами: создатели культового сериала прибегли к неожиданному приему

Американская компания Netflix рассказала о выходе нового сезона культового сериала "Черное зеркало", развитие сюжета которого смогут определить зрители.

Создатели разрабатывают специальную формулу, согласно с которой публика сможет самостоятельно управлять повествованием и регулировать количество серий. Планируется, что смотреть новый сезон "Черное зеркало" можно будет уже в конце текущего года, пишет Bloomberg.

Более того – концовка тоже будет зависеть от тех, кто смотрит сериал. Им будет предложено несколько вариантов развития истории, из которых они выберут самый интересный по их мнению.

В компании не скрывают, что интерактивное телевидение – их главная разработка, потому Netflix планирует сделать все возможное, чтобы занять свою нишу на рынке в этом аспекте.

"Черное зеркало" — британский научно-фантастический телесериал-антология, созданный по сценарию Чарли Брукера. Серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актёрами, ни временем или местом повествования. По словам Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространён в современном обществе.

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