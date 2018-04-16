Топ-5 самых нелепых преступлений Харькова и области

В огромном Харькове ежедневно совершаются десятки преступлений. Новостные ленты пестрят сообщениями о жутких событиях. Но иногда случается так, что, приехав на место, оперативники не могут сдержать смеха.

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По просьбе CityOboz отдел коммуникации областного "главка" полиции поднял сводки о происшествиях, которые рассмешили правоохранителей, очевидцев и даже потерпевших.

Потерял собственный паспорт

Первое место нашего топа, безусловно, получает вор, который потерял на месте преступления свой паспорт. Инцидент произошел в селе Соколово Змиевского района. У местного жителя вытащили из дома большое количество электроинструмента и мелкой бытовой техники.

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Во время осмотра места преступления сотрудники полиции обнаружили паспорт на имя жителя одного из райцентров области. Как выяснилось, документ не принадлежал никому из обворованной семьи. Прокололся, к удивлению правоохранителей, опытный 40-летний вор из Лозовой, которого уже не раз судили. Когда оперативники приехали к нему домой, рецидивист даже не успел заметить пропажу паспорта.

Попался не тот "клиент"

Не менее комичная ситуация, но уже с начинающим воришкой, произошла в Балаклейском районе на рынке. Работник полиции в гражданской одежде ходил по рядам, выслеживая карманников.

Неожиданно к нему подошел молодой человек и предложил купить видеокамеру по привлекательной цене. Продавец сразу предупредил, что вещь краденая, и надо быть осторожными.

Полицейский, конечно же, "подыграл" вору и предложил ему осмотреть технику у себя дома. Когда они дошли до местного отдела полиции, оперативник сообщил парню, что это и есть его "дом", а на втором этаже находится "квартира" - кабинет уголовного розыска.

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Кража для 28-летнего жителя районного центра была первой в его жизни. Он признался, что видеокамеру "позаимствовал" у знакомого во время застолья. Но он не представлял, где можно продать краденую вещь, а в магазин или ломбард пойти побоялся, потому город небольшой и все знают друг друга. Суд учел искреннее раскаяние, и приговорил к условному сроку.

Школьников так просто не проведешь

Однажды задержать вора, который пробрался в одну из харьковских школ на Салтовке, помогла бдительность маленьких учеников. События развивались следующим образом. Около трех часов дня в один из кабинетов зашел молодой человек. Не обращая внимания и то, что в классе в это время находились дети, он, назвавшись мужем учительницы, взял со стола ее мобильный телефон.

Школьники сделали ему замечание, дескать, знают, как выглядит муж учительницы, и он него вовсе не похож. После этого мужчина попытался убежать из школы, но на первом этаже путь ему перекрыл охранник и одна из учительниц.

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Вор отдал им телефон и побежал на второй этаж, все это время за ним бежали дети с криками "держите преступника". На втором этаже горе-воришка увидел открытое окно и прыгнул в кучу песка, которая была под окном.

Но неудачник не знал, что в песке находился лист металла, ударившись о который, он сломал себе ногу, после чего был задержан сотрудниками сектора превенции. За свою неудачу он получил год исправительных работ.

Спрятался… в диван

Правоохранители, порой, прибывают на место преступления до того, как злоумышленники успевают скрыться. Обычно не везет домушникам. Как вспоминают сотрудники полиции охраны, воры пытались укрыться и на балконах, и в шкафах, и за шторами, а недавно в Харьковском районе вора достали из-под стола в кабинете настоятеля храма, в который и влез злоумышленник.

Однако "чемпионом" пока остается вор, который забрался в стоматологическую клинику на Московском проспекте в Харькове. В помещении сработала сигнализация, и на место прибыли сотрудники полиции охраны и патрульные.

Тот самый диван УПП в Харьковской области

Предполагая, что вор не успел выбраться, вызвали владелицу стоматологии. Харьковчанка впустила правоохранителей в помещение. На втором этаже патрульные обнаружили неизвестного, который прятался в диване. Возле мужчины находились инструменты, а на чердаке полицейские нашли ноутбук, двигатель с вытяжки и другие вещи, которые ранее находились в кабинетах клиники.

Сбросили наркотики оперативникам

В Балаклейском районе наркоделки местного масштаба начудили, пытаясь избавиться от пакета с марихуаной. Когда к ним в квартиру постучались оперативники, один из парней с перепуга выбросил пакет с зельем через балкон.

farpost.ru

Правоохранители уже, было, решили, что "плакали" вещественные доказательства. Но нет. Пакет зацепился за наружные бельевые веревки, закрепленные за балкон, и упал почти под ноги сотрудникам полиции. Вскоре собственники зелья предстанут перед судом.

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