В Карпатах зацвел цветок любви: впечатляющие фото и видео с горных вершин

В Украинских Карпат зацвел рододендрон, который в древних гуцульских легендах называют червоной рутой.
Это низкорослый вечнозеленый куст, который растет только на самых высоких горных хребтах, пишет "Фіртка". В начале июня растение покрывается ярко-розовыми цветами.
Полюбоваться красотой можно всего три недели. Пик цветения червоной руты приходится на середину месяца.
facebook.com/chornogora
facebook.com/chornogora
Как сообщал CityOboz, ранее в Национальном заповеднике "Хортица" зацвел тамарикс – раскидистый кустарник, который в этот период покрывается мелкими розовыми цветами.