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В Карпатах зацвел цветок любви: впечатляющие фото и видео с горных вершин

1.6тЧитать новость на украинском

В Украинских Карпат зацвел рододендрон, который в древних гуцульских легендах называют червоной рутой.

Это низкорослый вечнозеленый куст, который растет только на самых высоких горных хребтах, пишет "Фіртка". В начале июня растение покрывается ярко-розовыми цветами.

Полюбоваться красотой можно всего три недели. Пик цветения червоной руты приходится на середину месяца.

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На Закарпатье зацвела долина нарциссов

facebook.com/chornogora

facebook.com/chornogora

Как сообщал CityOboz, ранее в Национальном заповеднике "Хортица" зацвел тамарикс – раскидистый кустарник, который в этот период покрывается мелкими розовыми цветами.

Тема
Lviv.City
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