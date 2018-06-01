Куда пойти в Киеве: афиша выходных 1-3 июня

Лето в Киеве начинается с теплых выходных, наполненных яркими событиями. Сольный концерт Мelovin’a, "Книжный Арсенал", кинофестиваль "Молодость", благотворительный "Пробег под каштанами" и многое другое – CityOboz подготовил обзор самых интересных мероприятий 1-3 июня.

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Концерт Мelovin’a

2 июня состоится большой сольный концерт представителя Украины на конкурсе "Евровидение-2018" Мelovin’a. Певец представит новое музыкальное шоу, исполнит свои лучшие хиты и подарит поклонникам море эмоций.

Где: Шота Руставели, 16а

Когда: 2 июня, начало в 20:00

Литературный фестиваль "Книжный Арсенал"

Около 200 украинских писателей и 100 гостей из более 30 стран мира – до 3 июня в Киеве проходит VIII Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Интеллектуальное событие страны объединяет литературу и искусство. Более 150 издательств и нишевых проектов представят свои лучшие новинки, а дизайнеры, иллюстраторы, художники – выставочные проекты.

Программа фестиваля здесь.

Где: "Мистецький арсенал" (улица Лаврская, 10)

Когда: 30 мая – 3 июня

47-й кинофестиваль "Молодость"

На 47-м фестивале "Молодость" показывают более 200 полно- и короткометражных фильмов. Впервые за свою многолетнюю историю событие проходит весной, а ленти можно посмотреть под открытым небом и на популярных открытых площадках Киева.

Программа фестиваля состоит из 6 конкурсов: международный, студенческий, короткометражные фильмы, национальный конкурс и “Солнечный зайчик”/”SUNNY BUNNY” – фильмы на ЛГБТ тематику. Также пройдут показы во внеконкурсной программе. Главный приз фестиваля – статуэтка "Скифский олень" и десять тысяч долларов.

Где: все локации здесь

Когда: 27 мая – 3 июня

Фестиваль еды Cheat Meal

С 1 по 3 июня в Киеве состоится фестиваль уличной еды Cheat Meal, на котором можно попробовать лакомства разных кухонь мира. В программе – азиатский корнер, вертута, обновленная гриль зона (больше никакого дыма в тенте), долгожданное возвращение утки по-пекински, огненные фуд-шоу, BBQ-кукуруза с нетрадиционными соусами, сашими, десятки видов хумуса, оригинальный амстердамский сэндвич с селедкой, бурито и тако.

Детям до 15 лет, многодетным семьям, людям с инвалидностью, участникам боевых действий, а еще именинникам, чей день рождения совпадает с датами фестиваля, вход – бесплатный.

Где: Арт-завод Платформа (улица Беломорская, 1)

Когда: 1-3 июня

Масштабный концерт "Большая свадьба"

В один день на одной сцене споют Монатик, Олег Винник, Ольга Полякова, Ирина Билык, Мelovin, Александр Пономарев и еще 50 украинских артистов. Фишкой ивента станет участие в нем 300 пар молодоженов. Праздничное действо состоится на Певческом поле 3 июня. Стоимость билетов – 150 гривен.

Где: Певческое поле (улица Лаврская, 25)

Когда: 3 июня, начало в 14:00

Пробег под каштанами

26-й благотворительный "Пробег под каштанами" в Киеве состоится 3 июня на Михайловской площади. На средства, собранные во время мероприятия, закупят оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Где: Михайловская площадь

Когда: 3 июня, начало в 9:00

Фестиваль вина Kyiv Wine

77 виноделов со всего мира, 500 позиций вина и безлимитные дегустации – все это на большом фестивале вина и еды Kyiv Wine, который состоится 2-3 июня на Подоле. Также здесь будут работать 25 лучших ресторанов Киева с новым, моно-продуктовым меню, разработанным специально и эксклюзивно для фестиваля.

Где: ул. Межигорская, 82

Когда: 2-3 июня

Фестиваль архитектуры для детей Archikidz

Archikidz – это международное движение, которое интегрирует опыт ведущих архитекторов, дизайнеров, урбанистов и художников со всех континентов для развития новой образовательной платформы.

Организаторы планируют собрать 3000 поклонников современной архитектуры и креативной индустрии – взрослых и детей, которых объединяет жажда перемен. В рамках фестиваля состоятся открытые лекции, мастер-классы и тематические кинопоказы.

Где: ул. Дорогожицкая, 1

Когда: 2-3 июня

Парк коррупции

1 июня в Национальном ботаническом саду имени Гришко открылся "Парк коррупции" – интерактивный парк для взрослых и детей, который объясняет сложную тему через понятные образы, объекты, виртуальную реальность, 3D, интерактивные панели и инсталляции.

Парк состоит из девяти надувных шатров общей площадью более 700 кв. м и рассказывает о том, как работает топ-коррупция в Украине, чем живут коррупционеры, как и кто противодействует топ-коррупции и как ее преодолеть.

Где: улица Тимирязевская, 1

Когда: 1-17 июня

Выставка пионов

Всеукраинская выставка пионов будет проходить три дня в ботаническом саду им. Гришко. Посетители могут узнать много интересного о разнообразии видов этого замечательного растения, получить профессиональные советы по подбору сортов пионов для своего сада и просто полюбоваться красотой ярких и редких сортов пионов украинской и иностранной селекции.

Где: улица Тимирязевская, 1

Когда: 1-3 июня

Фестиваль "Семейные встречи"

К Международному дню защиты детей телеведущая и любящая мама Габриэлла Массанга собирает друзей на фестиваль "Семейные встречи", чтобы помочь детям-бабочкам и подарить малышам сказочный праздник.

В течение двух дней гостей мероприятия ждут выступления и встречи со звездными гостями, яркое шоу ходулистов, детские показы мод от модельного агентства "LolaKIDS MODELS", город детских профессий "Kids Will", развлекательная программа от "JOY JOY", мастер-классы для детей и взрослых, лотереи и розыгрыши с подарками для всей семьи, веселые и активные игры, а также мотивирующие и вдохновляющие Open talks.

Где: Обуховское шоссе, 2

Когда: 2-3 июня

Как сообщал CityOboz, 31 мая в Украине вышли в прокат фильмы "Эскобар" и "Мэри Шелли и монстр Франкенштейна".