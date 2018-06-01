Куди піти в Києві: афіша вихідних 1-3 червня

Літо в Києві починається з теплих вихідних, наповнених яскравими подіями. Сольний концерт Мelovin'a, "Книжковий Арсенал", кінофестиваль "Молодість", благодійний "Пробіг під каштанами" та багато іншого - CityOboz підготував огляд найцікавіших заходів 1-3 червня.

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Концерт Мelovin'a

2 червня відбудеться великий сольний концерт представника України на конкурсі "Євробачення-2018" Мelovin'a. Співак представить нове музичне шоу, виконає свої найкращі хіти і подарує шанувальникам море емоцій.

Де: Шота Руставелі, 16а

Коли: 2 червня, початок о 20:00

Літературний фестиваль "Книжковий Арсенал"

Близько 200 українських письменників і 100 гостей із понад 30 країн світу - до 3 червня в Києві проходить VIII Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Інтелектуальна подія країни об'єднує літературу та мистецтво. Понад 150 видавництв і нішевих проектів представлять свої найкращі новинки, а дизайнери, ілюстратори, художники - виставкові проекти.

Програма фестивалю тут.

Де: "Мистецький арсенал" (вулиця Лаврська, 10)

Коли: 30 травня - 3 червня

47-й кінофестиваль "Молодість"

На 47-му фестивалі "Молодість" показують понад 200 повно- та короткометражних фільмів. Вперше за свою багаторічну історію подія проходить навесні, а стрічки можна подивитися під відкритим небом і на популярних відкритих майданчиках Києва.

Програма фестивалю складається з 6 конкурсів: міжнародний, студентський, короткометражні фільми, національний конкурс і "Сонячний зайчик" / "SUNNY BUNNY" - фільми на ЛГБТ тематику. Також пройдуть покази у позаконкурсній програмі. Головний приз фестивалю - статуетка "Скіфський олень" і десять тисяч доларів.

Де: всі локації тут

Коли: 27 мая - 3 червня

Фестиваль їжі Cheat Meal

З 1 по 3 червня в Києві відбудеться фестиваль вуличної їжі Cheat Meal, на якому можна спробувати ласощі різних кухонь світу. У програмі - азіатський корнер, вертута, оновлена ​​гриль зона (більше ніякого диму в тенті), довгоочікуване повернення качки по-пекінськи, вогняні фуд-шоу, BBQ-кукурудза з нетрадиційними соусами, сашимі, десятки видів хумуса, оригінальний амстердамський сендвіч з оселедцем, буріто і тако.

Дітям до 15 років, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, а ще іменинникам, чий день народження співпадає з датами фестивалю, вхід - безкоштовний.

Де: Арт-завод Платформа (вулиця Біломорська, 1)

Коли: 1-3 червня

Масштабний концерт "Велике весілля"

В один день на одній сцені заспівають Монатік, Олег Винник, Ольга Полякова, Ірина Білик, Мelovin, Олександр Пономарьов і ще 50 українських артистів. Фішкою івенту стане участь в ньому 300 пар молодят. Святкове дійство відбудеться на Співочому полі 3 червня. Вартість квитків - 150 гривень.

Де: Співоче поле (вулиця Лаврська, 25)

Коли: 3 червня, початок о 14:00

Пробіг під каштанами

26-й благодійний "Пробіг під каштанами" в Києві відбудеться 3 червня на Михайлівській площі. На кошти, зібрані під час заходу, закуплять обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Де: Михайлівська площа

Коли: 3 червня, початок о 9:00

Фестиваль вина Kyiv Wine

77 виноробів з усього світу, 500 позицій вина і безлімітні дегустації - все це на великому фестивалі вина і їжі Kyiv Wine, який відбудеться 2-3 червня на Подолі. Також тут будуть працювати 25 кращих ресторанів Києва з новим, моно-продуктовим меню, розробленим спеціально і ексклюзивно для фестивалю.

Де: вул. Межигірська, 82

Коли: 2-3 червня

Фестиваль архітектури для дітей Archikidz

Archikidz - це міжнародний рух, який інтегрує досвід провідних архітекторів, дизайнерів, урбаністів і художників з усіх континентів для розвитку нової освітньої платформи.

Організатори планують зібрати 3000 шанувальників сучасної архітектури і креативної індустрії - дорослих і дітей, яких об'єднує прагнення змін. В рамках фестивалю відбудуться відкриті лекції, майстер-класи та тематичні кінопокази.

Де: вул. Дорогожицька, 1

Коли: 2-3 червня

Парк корупції

1 червня в Національному ботанічному саду імені Гришка відкрився "Парк корупції" - інтерактивний парк для дорослих і дітей, який пояснює складну тему через зрозумілі образи, об'єкти, віртуальну реальність, 3D, інтерактивні панелі і інсталяції.

Парк складається з дев'яти надувних наметів загальною площею понад 700 кв. м і розповідає про те, як працює топ-корупція в Україні, чим живуть корупціонери, як і хто протидіє топ-корупції та як її подолати.

Де: вулиця Тімірязєвська, 1

Коли: 1-17 червня

Виставка півоній

Всеукраїнська виставка півоній триватиме три дні в ботанічному саду ім. Гришка. Відвідувачі можуть дізнатися багато цікавого про різномані видів цієї чудової рослини, отримати професійні поради з підбору сортів півоній для свого саду і просто помилуватися красою яскравих і рідкісних сортів півоній української та іноземної селекції.

Де: вулиця Тімірязєвська, 1

Коли: 1-3 червня

Фестиваль "Сімейні зустрічі"

До Міжнародного дня захисту дітей телеведуча та любляча матуся Габріелла Массанга збирає друзів на фестиваль "Сімейні зустрічі", щоб допомогти дітям-метеликам і подарувати малечі казкове свято.

Протягом двох днів на гостей заходу чекатимуть виступи та зустрічі з зірковими гостями, яскраве шоу ходулістів, дитячі покази мод від модельної агенції "LolaKIDS MODELS", місто дитячих професій "Kids Will", розважальна програма від "JOY JOY", майстер-класи для малечі та дорослих, лотереї та розіграші з подарунками для всієї родини, веселі та активні ігри, а також мотивуючі та надихаючі Open talks.

Де: Обухівське шосе, 2

Коли: 2-3 червня

Як повідомляв CityOboz, 31 травня в Україні вийшли в прокат фільми "Ескобар" і "Мері Шеллі і монстр Франкенштейна".