Как не стать жертвой "развода" на отдыхе в Украине: советы телеведущей

О том, как не испортить себе долгожданный отпуск, уберечься от неприятностей и не попасться на уловки нечестных предпринимателей во время отдыха в Украине, рассказала Лена Пушная, журналист программы "Тайный агент" на Новом канале.

По ее мнению, стоит придерживаться следующих правил:

1. Предотвратить испорченный отдых можно, если обращать внимание на отзывы об отелях в интернете. Но есть важное условие: не стоит доверять мнениям на официальном сайте компании. Лучше прошерстить всевозможные форумы для туристов, вбивая в google-поиск название отеля. Но все же самые лучшие рекомендации – это старое доброе "сарафанное радио".

2. Не бойтесь сразу же говорить "нет", если вы видите, что условия отдыха не соответствуют обещанному. Требуйте переселить вас в другой номер, когда понимаете, что это не то, на что вы рассчитывали. Еще один способ не попасться на "развод" – заранее забронировать номер, но не проплачивать его. Как правило, фраза "мы можем гарантировать вам номер только после полной оплаты" – типичная уловка компании, в которой не все хорошо.

3. Чтобы проверить чистоту на кухне, не стесняйтесь попроситься в нее заглянуть. Даже если у клиента нет санитарной книжки, чепчика и халата, по правилам он может это сделать. Всего пары минут вам хватит, чтобы увидеть и сделать выводы: следит ли персонал за чистотой рабочих поверхностей, не бегают ли там, часом, тараканы? Попросите, к примеру, показать вам, как готовится юшка. На Закарпатье, например, повара часто делали ее из полуфабрикатов, а клиентам говорили, что юшка приготовлена "из-под ножа".

4. Чтобы понять, действительно ли стирают постельное белье, – принюхайтесь к нему. Ведь часто оно может быть выглажено, но не постирано. Если белье пахнет ополаскивателем или порошком – поводов для беспокойства нет. Но если понимаете, что запах вас смущает, – попросите работников отеля заменить белье. Вы имеете на это полное право, а персонал, в свою очередь, обязан поменять вам комплект.

5. Обращайте внимание на то, как с вами общается администратор отеля, в котором вы решили остановиться. Если вам неспешно все рассказывают, подробно отвечают на каждый вопрос, не переводя тему, и уделяют индивидуальной беседе 10-15 минут – это говорит о многом. Вряд ли в этом месте на вас хотят нажиться, не предоставив достойных, комфортных условий.

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