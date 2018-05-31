Як не стати жертвою "розводу" на відпочинку в Україні: поради телеведучої

Про те, як не зіпсувати собі довгоочікувану відпустку, уберегтися від неприємностей і не попастися на виверти нечесних підприємців під час відпочинку в Україні, розповіла Олена Хутрова, журналіст програми "Таємний агент" на Новому каналі.

На її думку, варто дотримуватися таких правил:

1. Запобігти зіпсованому відпочинку можна, якщо звертати увагу на відгуки про готелі в інтернеті. Але є важлива умова: не варто довіряти думкам на офіційному сайті компанії. Краще прошерстити всілякі форуми для туристів, вбиваючи в google-пошук назву готелю. Але все ж найкращі рекомендації - це старе добре "сарафанне радіо".

2. Не бійтеся відразу ж казати "ні", якщо ви бачите, що умови відпочинку не відповідають обіцяному. Вимагайте переселити вас в інший номер, коли розумієте, що це не те, на що ви розраховували. Ще один спосіб не попастися на "розвод" - заздалегідь забронювати номер, але не проплачувати його. Як правило, фраза "ми можемо гарантувати вам номер тільки після повної оплати" - типовий прийом компанії, в якій не все гаразд.

3. Щоб перевірити чистоту на кухні, не соромтеся попросити в неї заглянути. Навіть якщо у клієнта немає санітарної книжки, чепчика і халата, за правилами він може це зробити. Всього пари хвилин вам вистачить, щоб побачити і зробити висновки: чи стежить персонал за чистотою робочих поверхонь, чи не бігають там, бува, таргани? Попросіть, наприклад, показати вам, як готується юшка. На Закарпатті, наприклад, кухарі часто робили її з напівфабрикатів, а клієнтам казали, що юшка приготовлена ​​"з-під ножа".

4. Щоб зрозуміти, чи дійсно перуть постільну білизну, принюхайтеся до неї. Адже часто воно може бути випрасуваною, але не випраною. Якщо білизна пахне ополіскувачем або порошком - приводів для занепокоєння немає. Але якщо розумієте, що запах вас бентежить, - попросіть працівників готелю замінити білизну. Ви маєте на це повне право, а персонал, в свою чергу, зобов'язаний поміняти вам комплект.

5. Звертайте увагу на те, як з вами спілкується адміністратор готелю, в якому ви вирішили зупинитися. Якщо вам неспішно все розповідають, докладно відповідають на кожне питання, не переводячи тему, і приділяють індивідуальній бесіді 10-15 хвилин - це говорить багато про що. Навряд чи в цьому місці на вас хочуть нажитися, не надавши гідних комфортних умов.

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