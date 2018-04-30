ДТП с Зайцевой: что изменилось на дорогах за полгода

Прошло уже полгода после ужасного ДТП в Харькове, которое потрясло всю страну. CityOboz выяснил, что делают власти для обеспечения безопасности на дорогах города и Украины в целом, и спросил у экспертов, какие шаги должны быть предприняты.

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Безопаснее не стало

Все эксперты в сфере дорожного движения едины во мнении: более безопасными наши дороги не стали, ведь работать над вопросами грамотной организации дорожного движения надо системно, а не от одной резонансной аварии до другой.

Правда, статистика первых трех месяцев 2018 года показала некоторое снижение количества ДТП, но это лишь за счет снежной зимы (даже в марте из-за спрессованных, обледеневших сугробов многие дороги оставались труднопроездными).

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После того, как сошел снег, все откопали своих "коней", кроме того, на дорогах появились мотоциклы и мопеды, Украина, и Харьков в частности, выходит на свои обычные "показатели", констатирует вице-президент общественной организации "Общество участников движения" Виктор Козориз.

Контроля нет

Снижение предельно допустимой скорости в населенных пунктах до 50 км/ч, к чему побудило и харьковское ДТП в том числе, оказалось малоэффективной мерой, так как контроля за соблюдением этого правила все равно нет.

"Полиция кого поймала, того и пытается "казнить", этого мало. Что-то кардинально поменять на дорогах поможет автоматическая видеофиксация и беспощадные наказания в отношении нарушителей", - говорит автомобилист, автор телепередачи "Бардачок" Александр Трепетин.

Пока МВД только готовится к введению видеофиксации нарушений, разрабатывая соответствующие регламенты. "По-новому" ездить будем уже осенью.

Какая работа ведется

В Харькове, автомобилисты подтвердят, в последние годы взялись за ремонт дорог. Этот год не будет исключением. С апреля сайт городского совета то и дело сообщает о ремонтных работах и перекрытиях дорог. Это радует. Все же велика вероятность, что водители будут смотреть на знаки и пешеходов, а не хаотично лавировать по проезжей части, объезжая ямы. Меняют в городе и светофоры, наносят разметку.

"Те ляпы в организации дорожного движения, которые становятся предметом рассмотрения в телепрограмме, к примеру, не отрегулированный светофор, лишний или, напротив, недостающий знак, они устраняются. По моим наблюдениям, в течение пары недель", - отмечает Александр Трепетин.

Одним словом, власти работают, но изменения могут быть более глубокими и системными.

Что еще можно сделать: мнения экспертов

"Островки" безопасности

"На магистралях с четырьмя и более полосами движения государственные строительные нормы рекомендуют обустраивать "островки", где пешеход, который не успел пересечь дорогу, может дождаться свой "зеленый". К тому же, такие "островки" могут сужать проезжую часть и, приближаясь к ним, автомобилист вынужден будет снизить скорость, - говорит вице-президент общественной организации "Общество участников движения" Виктор Козориз. - Не надо делать магистраль, где гони, сколько хочешь, надо создавать условия, чтобы водители двигались с плавной разрешенной скоростью. А у нас капитально отремонтированные проспекты превращаются в "гоночные трассы", где по ночам жители не могут спокойно спать от рева моторов".

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Приподнятые пешеходные переходы

Перед таким переходом автомобилистам, хочешь не хочешь, а придется остановиться. Знаки можно проигнорировать, а вот такую преграду – нет, уверен Виктор Козориз. Например, такие переходы необходимы возле рынков, вокзалов. Пока подобных переходов в Харькове нет.

Оборудование остановок

"Строительные нормы предусматривают поднятие остановочной платформы на 20 см над проезжей частью. Это может в некоторых случаях остановить внезапно вылетевший автомобиль или снизить его скорость. Также разрешено использование столбиков или барьерного ограждения", - поясняет Виктор Козриз.

Но эти возможности игнорируются в Харькове. Часть остановок совмещена с торговыми точками, на других появились маленькие прозрачные павильончики. В одном случае предпринимательство на первом месте, в другом, видимо, красота. Безопасность – дело десятое.

Приподнятая остановка fluger.pro

Разметка на переходах

Разметки на пешеходных переходах в Харькове практически нет (особенно на окраинах), но именно она имеет огромное значение для дисциплинирования водителей и безопасности пешеходов.

"Там, где разметка нанесена, она часто уже стерта, потому что ее надо своевременно, дважды в год, обновлять. Разметку лучше наносить качественными расходниками, и она будет держаться до трех лет", - говорит Виктор Козориз.

Социальная реклама

Тут скептики могут возразить, тем не менее, всякая реклама, если ее грамотно подать, имеет определенный эффект.

"В европейских странах в обязательном порядке продолжают размещать щиты, сити-лайти и баннеры с призывом соблюдать правила дорожного движения. В основном водителям напоминают о трех параметрах: соблюдение скоростного режима, использование ремней безопасности и безалкогольном вождении. Наше выборочное исследование показало, что только 15% харьковских водителей в черте города пристегиваются ремнями. Практически то же самое с детскими автокреслами, их используют редко. Но именно ремни и кресла могут спасти жизнь в случае ДТП", - говорит Виктор Козориз.

Дежурства на опасных участках

Регулярный контроль на опасных участках с большой аварийностью дисциплинирует водителей, считает автор телепередачи "Бардачок" Александр Трепетин.

"Экипажи должны дежурить на сложных перекрестках буквально так же, как раньше гаишники стояли на своих "любимых" точках", - отмечает автомобилист.

Но пока "любимые" места у патрульных, вроде как, не появились, иначе копов бы непременно заклеймили вечным позором, как и сотрудников уже не существующей Госавтоинспекции.

Коммуникация с участниками движения

Подсказать, где нужно отрегулировать светофор, установить знак или нанести разметку, где есть острая потребность в оборудовании перехода, могут сами участники движения, водители и пешеходы.

"Почему бы департаменту инфраструктуры не ввести возможность прямого общения с людьми? Минуя бюрократическую переписку, запросы, обращения. Просто человек описывает проблему, прикрепляет фото и отправляет. И на это отреагируют определенными действиями", - говорит Александр Трепетин.

Ждите ответа…

Что об этих предложениях в сфере безопасности дорожного движения думают в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, неизвестно. CityOboz еще 13 апреля направил запрос чиновникам с просьбой рассказать, какую работу департамент запланировал на ближайшее время, и наложило ли свой отпечаток на эти планы ДТП на ул. Сумской. Спустя неделю мы получили ответ, дескать, ваше обращение будет рассмотрено в соответствии с законом "Об обращении граждан". В общем, ждите ответа, как соловей лета.

"Зайцева ехала не на зеленый": свидетель ДТП в Харькове раскрыл новые подробности

Как только департамент поделится своим видением грамотной организации дорожного движения в Харькове, CityOboz обязательно опубликует эту информацию. Конечно, в том случае, если ответ не сведется к банальной отписке.

Отметим, что в начале ноября 2017 года первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов заявлял, что будет составлен список всех опасных остановок и пешеходных переходов, чтобы в дальнейшем организовать там систему безопасности для пешеходов. Также он сообщил, что продолжится работа по установке освещения на переходах. Насколько продвинулись в этом направлении, тоже неизвестно.

Суд идет

Суд по делу о ДТП 18 октября 2017 года еще не закончился. Уже допрошены все свидетели, заявленные прокуратурой. Теперь последует изучение собранных следствием материалов.

Напомним, Lexus Алены Зайцевой, столкнувшись с Volkswagen под управлением Геннадия Дронова, вылетел на тротуар на ул. Сумской и сбил 11 пешеходов. 5 человек скончались на месте, одна пострадавшая умерла спустя неделю в реанимации. Еще пять человек, среди которых была беременная женщина, получили тяжелые травмы. Впоследствии трое из них получили инвалидность.

Согласно обвинительному акту, Зайцева двигалась с превышением разрешенной скорости - не менее 80 км/ч, не пыталась остановиться и пересекала перекресток сначала на желтый, а потом и на красный сигнал светофора. Дронова обвиняют в том, что он начал пересекать перекресток на запрещенный сигнал и не убедился в безопасности движения. Обвиняемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Изменениям быть?

СМИ и общественность пристально следит за судебным процессом. Но люди ждут не только справедливого вердикта, но и изменений на дорогах. Пока же даже на месте ужасного ДТП осталось все, как и было. Понаблюдав за перекрестком, где так трагически "сошлись" автомобили обвиняемых, легко убедиться, что чужой опыт бесполезен.

Лихачи проскакивают на "красный", летя с площади Конституции, как и Алена Зайцева. И многие "стартуют" раньше, как и Геннадий Дронов, игнорируют стоп-линию, которая, кстати, появилась на пересечении Бурсацкого спуска и ул. Сумской уже после ДТП, на второй день.

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Не оправдывая нарушителей, Виктор Козориз настаивает, что к трагическому происшествию привела и доля инфраструктурных недоработок. Он считает, что светофор у кафе "Пузатая хата" (тот, который снес автомобиль Алены Зайцевой) следует перенести к выходу со станции метро "Исторический музей", а стоп-линию перенести ближе к самому перекрестку.

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"Большинство водителей, которые едут в двух левых полосах и собираются поворачивать налево, на ул. Сумскую, и сейчас практически не останавливаются перед этой стоп-линией, а пытаются протянуть чуть дальше, ближе к перекрестку. И ориентируются они не на ближний светофор, установленный со стороны пл. Конституции, а на дальний, установленный аж на ул. Сумской. Потому что если остановиться перед стоп-линией в левой полосе, то справа сигналов светофора водителям практически не видно. А если справа перед светофором останавливается фура, или большой автомобиль, то водителям с левых полос этого светофора совсем не видно. Эти два обстоятельства подталкивают водителей к нарушениям", - говорит Козориз.

Все предложения общественников, касающиеся места ДТП и инфраструктуры в целом, обсуждаются в социальных сетях, а не в кабинетах мэрии. По крайней мере, создается такое впечатление, ведь за полгода чиновники так и не озвучили, что намерены предпринять, чтобы сделать дороги более безопасными.

Как писал CityOboz, в Киеве меняется схема дорожного движения.