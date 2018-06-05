Друг недели: четыре собаки Днепра, которые ищут дом

"Не покупай – возьми в приюте!" – девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". CityOboz полностью согласен с такой постановкой вопроса и теперь на постоянной основе предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.

В нашей подборке – четыре собаки из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас.

Все животные готовы к переезду и ждут именно вас.

Неунывающая Лиса

Где водятся самые жизнерадостные собаки Днепра? Только в "Верности"! Улыбчивой Лисе с постоянно прекрасным настроением было не место на опасной улице. Ее забрали, и теперь она радует нас. Если печаль и покой не для вас – возьмите Лису в семью! Телефон: 096-545-12-45

Лиса

Улыбка Моны Алисы

Что же означает загадочная и неуловимая улыбка на этой рыжей морде? Возможно только вам Алиса откроет свою тайну и вдохновит на шедевр, который затмит Мону Лизу. Ценителям прекрасного и пушистого звонить по телефону 050-256-43-79

Алиса

Джульетта – собака-праздник

Заменяет собой целое праздничное агентство. В каком бы настроении ты ни был, она обязательно его поднимет. У нее нет связки шариков и стандартного набора шуток, но есть рыжий нос и смешные уши. Если хочешь, чтобы она всегда была с тобой, звони по тел. 050-7616297 и 096-2073238.

Джульетта

Наивный Ежик

В свои два месяца он не догадывается, что "жизнь – борьба", "человек человеку – волк" и "усюди зрада". Даже свою помойку Ежик считал 5-звездным отелем, а местных алкоголиков – самым изысканным обществом. Хотим другой жизни для него, поэтому если вы думаете, что красота спасет мир, звоните по тел. 093-710-83-87.

Ежик

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