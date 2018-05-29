Друг недели: четыре собаки Днепра, которые ищут дом

"Не покупай – возьми в приюте!" – девиз волонтеров из днепровской организации "Верность". CityOboz полностью согласен с такой постановкой вопроса и теперь на постоянной основе предлагает своим читателям обзавестись верным другом совершенно бесплатно.
В нашей подборке – четыре собаки из Днепра, которым нужен дом прямо здесь и сейчас.
Все животные готовы к переезду и ждут именно вас.
Два брата-акробата. 2 месяца
Если вы относитесь к счастливчикам, которым родители однажды таки купили щенка, можете дальше не читать. Если же ваши детские годы прошли в бесплодном нытье, и Дед Мороз считал, что вы недостаточно хороши, чтобы исполнить ваше заветное желание, преодолейте, наконец, детские комплексы и сами подарите себе щенка!
Исполняем мечты по тел. 066-484-38-13
Николаша - искатель приключений. 1,5 года
Его девиз - видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий! Возможно, экстремальные увлечения и привели к тому, что пес лишился лапы, но Николаша полон оптимизма и энтузиазма. Он ищет такого же неугомонного хозяина для совместного восхождения на Говерлу или хотя бы на 5-й этаж.
Если вы жаждете приключений, звоните по тел. 067-788-72-66
Бэллочка - тренер по фитнесу. 2 года
Чувствуете, что пора привести себя в форму? Вам поможет тренер Бэллочка Утренние пробежки за кошками, приседания с миской собачьего корма, перетягивание поводка и плавание наперегонки с Бэллочкой за дохлой рыбой - самая эффективная программа тренировок. Сбросить лишний вес позволит особая диета: завтрак съешь сам, обед раздели с Бэллочкой, ужин отдай ей же.
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Ежик без колючек. 6 месяцев
Вам всегда хотелось погладить ежика, но он слишком колючий? Специально для вас у нас есть Ежик! Он совсем как настоящий: симпатичный и обаятельный, с глазками-пуговками и мокрым носиком, умеет смешно фыркать и сворачиваться клубком. Он совсем без острых иголок и с длинным хвостом. Нашего Ежика можно погладить и почесать ему пузико. Ну чем он хуже!
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Ранее CityOboz писал, что в Днепре запретили вылов бездомных котов.