Друг тижня: чотири собаки Дніпра, які шукають будинок

"Не купуй - візьми в притулку!" - девіз волонтерів з дніпровської організації "Вірність". CityOboz повністю згоден з такою постановкою питання і тепер на постійній основі пропонує своїм читачам завести вірного друга абсолютно безкоштовно.

У нашій добірці - чотири собаки з Дніпра, яким потрібен дім прямо тут і зараз.

Всі тварини готові до переїзду і чекають саме на вас.

Життєрадісна Ліса

Де водяться найбільш життєрадісні собаки Дніпра? Тільки у "Вірності"! Постійно усміхненій Лісі з прекрасним настроєм було не місце на небезпечній вулиці. Її забрали, і тепер вона тішить нас. Якщо печаль і спокій не для вас - візьміть Лісу в сім'ю! Телефон: 096-545-12-45

лисиця

Посмішка Мони Аліси

Що ж означає загадкова і невловима посмішка на цій рудій морді? Можливо тільки вам Аліса відкриє свою таємницю і надихне на шедевр, який затьмарить Мону Лізу. Поціновувачам прекрасного і пухнастого телефонувати 050-256-43-79.

Аліса

Джульєтта – собака-свято

Замінює собою ціле святкове агентство. В якому б настрої ти не був, вона обов'язково його підніме. У неї немає зв'язки кульок і стандартного набору жартів, але є рудий ніс і смішні вуха. Якщо хочеш, щоб вона завжди була з тобою, телефонуй за тел. 050-7616297 і 096-2073238.

Джульєтта

Наївний Їжачок

У свої два місяці він не здогадується, що "життя - боротьба", "людина людині - вовк" і "усюди зрада". Навіть свій смітник Їжачок вважав 5-зірковим готелем, а місцевих алкоголіків - найвишуканішим товариством. Хочемо іншого життя для нього, тому якщо ви думаєте, що краса врятує світ, телефонуйте за тел. 093-710-83-87.

Їжачок

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