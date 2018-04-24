Ночь истории Харькова, 26.05-27.05

В Харьковской областной филармонии с 26 на 27 мая будет проходить седьмая "Ночь истории Харькова".

Организационный взнос (на входе) для тех, кто зарегистрировался до 23 мая, составит 70 грн. Попасть на мероприятие без предварительной регистрации можно будет за 120 грн.

В день мероприятия регистрация участников начнется в 21:30. Торжественное открытие запланировано на 22:00.

Харьков City / facebook

Программа:

Первый блок, 22:30 – 00:00:

• "Студенческие землячества Харьковского университета во второй половине XIX - начале ХХ века", Марина Григорьева, второй этаж;

• "Очерки по истории Купянского уезда", Александр Осадчий, цокольный этаж;

• "Сокровища и культовые комплексы городища Мохнач", Владимир Колода, органный зал;

00:00 – 00:30 Музыкальная кофе-брейк, Николай Лысенко;

Второй блок, 00:30 – 02:00:

• "Слобожанщина по вкусу: секреты народной кухни", Александр Осадчий, цокольный этаж;

• "Исторический легендариум старого Изюма (XVII-XX века)", Станислав Бондаренко, второй этаж;

• "Цветок в венке харьковском (к 240-летию со дня рождения Григория Квитки-Основьяненко)", Василий Терещенко, органный зал;

Бонус: экскурсия "Правда и вымыслы улицы Рымарской", Андрей Парамонов;

02:00-02:30 Музыкальная кофе-брейк, Александр Винклер;

Третий блок, 2:30 - 4:00:

• "Усадьбы Шидловских в Харьковской губернии", Андрей Парамонов, органный зал;

• "Архитектура Харькова в архивных документах", Антон Бондарев, 2 этаж;

• "Весна 1913-го. Какой была для харьковчан весна "эталонного" года?", Филипп Дикань, цокольный этаж;

04:00-04:30 Музыкальная кофе-брейк, Константин Горский;

Четвертый блок, 4:30 - 6:00:

• "Золотые годы харьковской проституции", Андрей Парамонов, органный зал;

• "Волчанский уезд. История и памятники архитектуры", Антон Бондарев, второй этаж;

• "Харьков весной 1918-го: кто освободил город от большевиков? Как восстанавливалась украинская власть в Харькове?", Филипп Дикань, цокольный этаж;

06:00 – закрытие седьмой "Ночи истории Харькова"

Когда: 26 мая с 21:30 до 6:00

Где: Харьковская филармония (улица Рымарская, 21)