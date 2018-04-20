Форум "Валить нельзя остаться"

В Днепре 22 апреля на форуме "Валить нельзя остаться" соберутся 250 человек, чтобы поговорить о том, что делать дальше со страной.

Программа мероприятия:

12:00 — 18:00 - доклады спикеров и публичные дискуссии

На форуме выступят:

● Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины

● Светлана Залищук, народный депутат, в топ-100 самых успешных женщин Украины по версии журнала "Новое Время"

● Алексей Гриценко, сооснователь движения Автомайдан

● Александр Стародубцев, один из основателей лучшей системы госзакупок в мире — ProZorro, директор Департамента госзакупок Минэкономики

● Иван Примаченко, сооснователь самой успешной платформы онлайн-курсов в Украине Prometheus

● Ирина Литовченко, сооснователь фонда "Таблеточки"

● Любовь Ждан, директор по развитию фонда общественных муниципальных инициатив из Одессы

● Татьяна Ефимова, директор антикоррупционной системы оплаты за образование в школах EduPay из Харькова

Для кого этот форум?

Для тех, кто хочет действовать, но не знает, как.

Для тех, кто хочет понять, как работает "система".

Для активных молодых людей, которые ищут работу не только ради денег.

Для предпринимателей в поиске новых возможностей и рынков.

Когда: 22 апреля 2017 (суббота)

Где: Днепр, ул. Сечевых Стрельцов 4А, Галерея "Артсвіт"